Officieel: Honda wil Nissan overnemen

En misschien ook Mitsubishi.

We hebben weer een update vanuit Japan ontvangen. Honda en Nissan zijn druk bezig om elkaar te versterken. Dat heeft Nissan ook hard nodig. De bestuurders van de GT-R-bouwer dachten nog maar 12 tot 24 maanden te overleven als er niets veranderde. Honda lijkt de eerder rivaal uit de brand te willen helpen, maar niet voor niets. Oh, en ook Mitsubishi wordt bij de gesprekken betrokken.

Honda en Nissan komen vandaag met een statement over de naderende samenwerking. Op 1 augustus van dit jaar tekenden beide partijen de intentie om na te denken over een samenwerking. In de tijd tot aan vandaag hebben de hoge heren van Honda en Nissan verder vergaderd over hoe de twee met elkaar willen samenwerken. Daar komt vandaag meer duidelijkheid over.

Naast elkaar, maar ook onder elkaar

Het idee is dat Honda en Nissan gewoon blijven bestaan als automerken. Da’s alvast goed nieuws, toch? De twee fabrikanten worden straks dochterbedrijven onder een moederbedrijf. Dat klinkt alsof Honda en Nissan gelijk zijn aan elkaar en naast elkaar staan toch? Dat kan straks ook misschien wel het beeld zijn dat naar buiten wordt gedragen, maar aan de achterkant zit het net even anders.

Zodra straks het moederbedrijf wordt opgericht, is het de bedoeling dat Honda een meerderheid van de bestuurders binnen het bedrijf gaat nomineren. De belangrijkste posities (voorzitter, bestuurders, etc.) zijn ook al bestemd voor Honda-medewerkers. Kortom, het bedrijf dat boven Honda en Nissan gaat opereren, is een soort Honda 2.0.

Nu zouden we bij iedere zin in artikel woorden als ‘zouden’, ‘wellicht’ en ‘misschien’ moeten gebruiken. Er is namelijk nog geen akkoord. Dit hopen Honda en Nissan komende maand al te bereiken. Lijkt mij sterk dat de plan nu nog knapt, maar hé: er zijn vreemdere dingen gebeurd.

Gaat Mitsubishi samenwerken met Honda en Nissan?

Tegen die tijd moet er ook meer duidelijkheid zijn over de rol van Mitsubishi. Het bedrijf heeft – net als Honda en Nissan – wel al een intentieverklaring getekend. Ook Mitsubishi wil in januari 2025 laten weten of ze meedoen aan het project of niet. Daarvoor zal het bedrijf zich los moeten rukken van de alliantie met Renault. Zou het dan eindelijk klaar zijn met het ombouwgekunstel van Mitsubishi, of krijgen we straks een Mitsubishi Prelude?