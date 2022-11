Waarom was Red Bull zo traag gisteren?

En is de Red Bull RB18 vandaag ook zo traag?

De sprintrace van de GP Brazilië was uiterst vermakelijk. Veel actie, veel plaatswisselingen en een leider die van zijn troon valt. Althans, zo leek het. De superieure Verstappen was gisteren namelijk niet zo dominant als de andere races dit seizoen.

Nu is dat an sich niet erg: de sport heeft er baat bij dat de status quo constant verandert. Het levert immers leukere races op. Maar het is wel opmerkelijk dat Verstappen ineens zoveel trager was dan normaal.

Waarom was Red Bull zo traag?

De medium-band werd door sommigen aangewezen als de schuldige. De enige die ook op medium reed was Nicholas Latifi, niet echt het beste ijkpunt (ja, hij eindigde stijf achteraan uiteraard). Ook liep Verstappen een beetje schade op met de lichte aanrijding met Sainz, maar toen was de in België geboren en Monaco woonachtige Nederlander al rondenlang niet snel genoeg.

Wat is er aan de hand? Waarom was Red Bull zo traag? Volgens Mark Hughes van het erg interessante The Race ligt het aan de baantemperatuur. Tijdens de tweede vrije training op zaterdag deed Red Bull nog goed mee. De baantemperatuur was toen zo’n 50 graden Celsius. Echter, tijdens bij de sprintrace was de temperatuur gekelderd van 50 naar 27 graden.

De Red Bull schijnt het beter te doen in warme omstandigheden. Met name de grip op de voorkant is er gevoelig voor. In Mexico was duidelijk te zien dat de oplopende temperatuur zorgde voor een RB18 die telkens beter functioneerde.

Gaat het nog goed komen deze race?

Dus hoe zal het vandaag gaan? Daarvoor kijken we even naar het weerbericht. Het gaat vanmiddag 30 graden worden, dit zal uiteraard zorgen voor hoge baantemperaturen. Dus een Red Bull RB18 die ‘meer op zijn gemak is’. Overigens moeten we uiteraard onze pet afnemen voor de stappen die Mercedes ogenschijnlijk heeft gezet. Als ze deze lijn doorzetten kan 2023 nog weleens een heel bijzonder jaar worden!

Dan is er ook nog een tactisch voordeel. Verstappen heeft nog twee verse soft-banden liggen. Brazilië is een baan dat behoorlijk veeleisend is voor de banden, dus reken op een tweestops-strategie.

Verstappen is de enige die de medium-soft-soft (of een variant daarvan) kan dan, terwijl de andere coureurs maar één vers setje hebben liggen. Russell en Hamilton hebben beide nog een jong gebruikt setje rood naast hun verse rode band. Als we kijken naar de bookmakers, is Verstappen alsnog favoriet, alleen is de afstand met Hamilton een stukje kleiner dan voorheen.

Meer lezen? Check hier de startopstelling van de GP Brazilië 2022 en hier de tijden en alles dat je moet weten over de GP van Brazilië 2022!