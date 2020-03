Snelheid snelwegen al eerder naar 100 km/u

Sommige snelwegen gaan al eerder de lage maximale snelheid handhaven. Om met Hans Teeuwen te spreken: “Jahaa, zo pakken ze je hobby’s af!”

De maximale snelheid van 100 km/u op Neerlands snelwegen is niet geheel onomstreden. Onder de noemer ‘milieu’ mag er tussen 06:00 en 19:00 niet harder gereden worden dan 100 km/u. Dat is een vreemde beslissing eigenlijk. In de randstad (waar het uitstoot probleem het grootst is) was het sowieso al nauwelijks mogelijk.

Mooi niet

In Groningen en Friesland (waar het uitstoot-probleem veel minder speelt) kon men wél 130 km/u, maar mogen ze het dus niet meer. Sterker nog, in het noorden zullen de mensen daadwerkelijk eerder van huis moeten gaan. De enige troost was dat het nog even zou gaan duren. Populistisch samengevat: Nou, mooi niet dus!

16 maart

Officieel gaat de snelheidsverlaging in op 16 maart. Maar je zult begrijpen dat het plaatsen van alle borden á 19 miljoen euro niet in één dag lukt. De ambtenaren zullen er eerder aan moeten beginnen. Vanaf donderdag 12 maart worden de 130 km/u borden verwijderd voor 100 km/u borden. Dit neemt enkele dagen in beslag, zo meldt nu.nl.

12 maart

De wet schrijft voor dat de snelheid die aangegeven staat op de borden geldig is. Dus als je een beetje pech hebt, beginnen ze op jouw traject. Dit betekent dat dus de snelheid nog eerder teruggeschroefd wordt naar 100 km/u. In totaal worden er 4.000 nieuwe borden geplaatst. Dus houd er rekening mee: als je de borden ziet voor 16 maart, dan zul je je toch aan de snelheid moeten houden.

Weersomstandigheden

Is er dan nog enkele hoop dat de borden later worden geplaatst? Net als met de elfstedentocht kunnen alleen de weersomstandigheden roet in het eten gooien. Als het gaat stormen of vriezen, kan het zijn dat het uitgesteld wordt. Die kans is echter niet groot tijdens deze Nederlandse ‘winter’.

Fotocredit: @jeppie via Autojunk.