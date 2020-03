Daniel Ricciardo haat Kimi Raikkonen met passie

Potdikke, hoe kan dat nou. De goedlachse Ozzie Daniel Ricciardo blijkt gewoon een hekel te hebben aan Kimi Raikkonen…

Als je de gemiddelde F1 fan vraagt wie de beste coureur op de grid is, zal die zeggen ‘Max Verstappen’. Maar als je dezelfde fan vraagt wie zijn favoriete coureur is, dan is de kans groot dat je ‘Kimi Raikkonen’ te horen krijgt. De stoïcijnse Fin is wars van gemaakte PR-babbels en doet alleen maar precies wat hij zelf wil. Inmiddels zien we dat ook wat vaker bij andere coureurs, maar nog niet zo lang geleden was het extreem verfrissend. Juist de zero fucks given aanpak maakt hem zo populair bij een groot contingent fans.

Een andere coureur die het goed doet in de likeability lijstjes is Daniel Ricciardo. De Australische lachebek is met zijn soms ietwat ongemakkelijke flauwe grappen een vrolijke noot in de paddock. Bij Red Bull Racing missen ze hem nog steeds vanwege de sfeer die hij in het team bracht. Maar de honingdas blijkt ook scherpe klauwen te hebben. Gevraagd door Esquire Middle East naar welke coureur hij niet zo tof vindt, gooit Daniel pardoes Kimi onder de bus:

Ik ben altijd zo vriendelijk mogelijk tegen iedereen op de grid. Maar als ik naar iemand glimlach en diegene reageert niet, maakt mij dat boos. Ik kan me nog herinneren dat hij [Raikkonen] mij de rug toekeerde. Ik nam dat erg persoonlijk op. Van dat soort momenten maak ik een notitie in mijn hoofd. Mocht ik mij op de baan ooit enigszins vrijgevig voelen, dan zal dat nooit richting Kimi zijn.

Man man man, geheugen van een olifant die Daniel dus. Voor degenen die hoopten op een woordenstrijd zoals die tussen Max en Lewis, hebben we echter slecht nieuws. We hebben Kimi even gebeld voor een reactie. Zijn reactie was ‘bwoaaaaah’.