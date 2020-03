Maximumsnelheid naar 100 km/u kost 19 miljoen euro

Hoe moeilijk kan het verlagen van de maximumsnelheid zijn? Je maakt een paar nieuwe borden, zet deze medio maart langs alle snelwegen en je bent klaar. Toch?

De stikstofcrisis is misschien wel de winnaar van de ‘Autoblog meest gehate woord-prijs’ van 2019. Dankzij deze stof mogen wij ergens deze maand niet langer met 130 km/u over de snelweg knallen. Althans, overdag niet dan. Tussen 19.00 en 6.00 uur mag het immers weer wel. Dat betekent dat de overheid alle borden langs de snelweg aan moet passen, om de nieuwe verkeersregels te laten zien.

Nou is de schrijver van dit artikel niet gespecialiseerd in het plaatsen van verkeersborden, laten we dat voorop stellen. Maar hoeveel kost het nou om de maximumsnelheid te verlagen? Vorige maand werd gezegd dat het om 1200 verkeersborden zou gaan die vervangen moeten worden. Het produceren van al die borden is natuurlijk niet gratis, ook is de klus om alles te vervangen geen vrijwilligerswerk. Dus een paar ton? Nee, dat is wel erg weinig. Een miljoentje dan. Rijkswaterstaat was wat pessimistischer en plakte er eerder het bedrag van 7 miljoen euro aan.

But wait, there’s more. Zeven miljoen blijkt namelijk toch nét niet genoeg te zijn. De Telegraaf weet namelijk te melden dat dit bedrag is verhoogd. Naar ruim het dubbele. Negentien miljoen euro. Zoveel kost het volgens Rijkswaterstaat om de maximumsnelheid te verlagen.

Ok, het aantal borden is ook ruim verdubbeld. Nu gaat het er namelijk om ‘ruim vierduizend’. Daarnaast moeten de hectometerbordjes worden aangepast (die gaan dus niet weg?), de draaiborden bij de spitsstroken moeten anders en gaan ze software in de verkeerscentrales bewerken.

Meer werk betekent automatisch meer geld, natuurlijk. Maar of er niet een paar ondernemers nu stiekem met een grote glimlach in hun handen wrijven? Volgens BNR kostte een verkeersbord in 2013 namelijk ‘zeventig tot tachtig’ euro. Uitgaande van tachtig euro maal vierduizend, komen we op 320.000 euro. Maar bij iedere paal moeten er drie borden bij. Straks komt er bij iedere paal namelijk staan welke snelheid bij welke tijd hoort. Twee snelheden betekent twee tijdsborden, dus vier borden per paal. Het bord 130 hebben we al, dus komen er drie borden bij.

Op die manier komen we uit op een miljoen euro aan verkeersborden. En die andere achttien miljoen euro? Geen flauw idee. Misschien reserveert Rijkswaterstaat die alvast voor als onze overheid van gedachten verandert en we weer 130 mogen rijden?

Foto: Subaru on the road van Archiebald, via Autojunk.nl.