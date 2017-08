Suf merk plaagt met kneitersdikke concept

En da's niet het begin van een flauwe mop.

Ondanks verwoede pogingen lijkt Infiniti er niet echt in te slagen om in Europa vaste voet aan de grond te krijgen. Het luxemerk van Nissan is iets teveel gericht op de Amerikaanse markt en dus zijn de modellen (bijvoorbeeld) in Nederland niet echt interessant voor de zakelijke rijder. En juist daar zal een merk als Infiniti het van moeten hebben.

Toch wilden we je deze niet onthouden! De Japanners plagen namelijk met een EV die is ge├»nspireerd op oldskool Formule 1-auto’s uit, zeg, de jaren ’50 of misschien nog wel daarvoor. We laten de vice president van Infiniti even aan het woord:

“It started as a simple thought: What if we found a car, down at the southern tip of Japan, buried deep in the bush, hidden from all eyes for 70 years? What if in this car we found the seed of passion planted during our first Japanese Grand Prix and the power and artistry of Infiniti today? What would this discovery look like?”