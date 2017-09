De Smart Vision EQ Fortwo is een witte blob

Het vervoer van de toekomst volgens Smart.

Smart pakt op de IAA in Frankfurt uit met de Smart Vision EQ Fortwo. Het EQ in de naam ken je natuurlijk al van Smart’s concern-zusje Mercedes, dus dan weet je wat je kan verwachten: elektrisch en als het even kan autonoom. Smart heeft met de EQ Fortwo echter nog grootsere plannen: ze willen er het openbaar vervoer van de toekomst van maken. Dat is echter ook niet per se nieuw: MINI toonde al eerder een min of meer gelijksoortig concept. Kortom, de EQ Fortwo is hypermodern en tegelijkertijd alweer enigszins oud nieuws. Maar laten we even wat details uitlichten.

De EQ Fortwo is gebouwd volgens een hippe nieuwe afkorting die de marketeers van Smart bedacht hebben: CASE. CASE staat voor Connected, Autonomous, Shared & Services en Electric. Bij de C, A en E kan je je wel iets voorstellen. Onder Shared & Services verstaat Smart dat de auto in een drukke stedelijke omgeving gedeeld moet worden met bananen etende, onwelriekende andere mensen. In combinatie met de autonome capaciteiten van de auto, wordt de EQ Fortwo een soort taxi zonder zo’n handig mens achter het stuur. Maar, van wie moet je dan nog je Peruvian Marching Powder kopen?

Aan de binnenkant heb je allemaal schermen die je van nuttige informatie kunnen voorzien. Maar ook aan de buitenkant zit, net als bij de Honda Urban EV Concept een scherm waarop teksten kunnen staan. De EQ Fortwo kan daarmee bijvoorbeeld nieuwe passagiers groeten als ‘ie aan komt rijden, of gedag zeggen als je op je plaats van bestemming aan bent gekomen.

Wij worden niet direct ontiegelijk warm van dit soort concepts. Nieuwe techniek is leuk, maar waar blijft ‘de auto’ in dit alles. Enfin, waarschijnlijk is die kwestie inmiddels verworden tot een achterhoedegevecht voor dinosauriĆ«rs als ondergetekende.