“Ik vond het supertof om een gridmeisje te zijn”

Nee, niet ik...aanhalingstekens.

Ah fijn, een tegengeluid vanuit de gelederen van de vijand zachtere sekse. Afgelopen week waren er al een aantal prominente Franse Femmes die aangaven dat de MeToo-discussie in hun ogen compleet doorgeslagen is. Inmiddels is er ook goed nieuws te melden betreffende onze eigen, autogerelateerde niche van dit hot issue: een voormalig grid girl laat weten dat zij er enorm veel plezier aan beleefd heeft om grid girl te zijn.

Chantel George, zelf ook een hot issue, liet BBC’s Newsbeat weten dat het in haar ogen een grote blunder zou zijn van de F1 als de gridgirls worden afgeschaft. Bij de Grand Prix van Engeland op Silverstone had Chantel de schone taak op de startgrid te staan bij Kimi Raikkonen’s Ferrari. Ze omschrijft dit zelf als ‘de mooiste ervaring van mijn leven’.

Volgens Chantel komt er ook veel meer kijken bij gridmeisje zijn dan simpelweg stilstaan, iets vasthouden en mooi zijn. Het model doet uit de doeken dat je als grid girl normaal gesproken geacht wordt al in de vroege ochtend op het circuit aanwezig te zijn en pas in de avond zijn de noeste werkzaamheden voorbij. Daar staat wel wat tegenover: de teams behandelen grid girls in Chantel’s ervaring met alle egards en daarbij vond ze het persoonlijk ook leuk om de coureurs te leren kennen. Tevens is de 30-jarige van mening dat de prestaties van de coureurs gebaat zijn bij de aanwezigheid van grid girls. Immers hebben ze behalve de camera’s en de fans opeens nog iemand om indruk op te maken met hun epische skills.

Op de vraag of Chantel wat kan met het verwijt van feminazi’s dat grid girls seksistisch zouden zijn, antwoordt de vrouw uit Milton Keynes ontkennend:

I never felt sexualised at all, nobody was inappropriate and I didn’t feel like I was being exploited. I loved it. It was an experience that I will never forget.