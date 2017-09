Prachtige Mercedes 280 SE van Brabus

Het resultaat is een zo goed als nieuwe 280 SE.

Brabus is naast hete nieuwe tuning ook altijd aanwezig met klassieke auto’s. Auto’s die door de Brabus Classic Workshop zijn aangepakt. Zo wist je al dat er ook (wederom) een 600 Pullman staat te shinen in Frankfurt. Eerder dit jaar, in Genève, namen de Duitsers onder andere een opgeknapte 300 SL Gullwing mee.

Deze 280 SE is groen van kleur met een schitterend bruin-lederen interieur. Kijk je goed naar het exterieur en interieur, dan lijkt het net of je naar een gloednieuwe auto zit te kijken.

Dit soort opgeknapte modellen worden door Brabus voor flinke prijzen aangeboden. Je kunt er in sommige gevallen ook een nieuwe Ferrari of dikke Porsche van kopen. Meestal is het gissen naar de prijs, want Brabus houdt het regelmatig op een ‘Price on request’.