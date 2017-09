‘Jaguar komt niet met een antwoord op de 3 Touring’

Vrij spel voor de Duitsers.

Het duurde even, maar daar was Jaguar met de nieuwe XF Sportbrake. Een stationvariant van de Jaguar XE zit er echter niet in, bericht Autocar. Ian Callum zou hebben gezegd dat het niet interessant is voor het merk om een station van de XE te maken.

Volgens de designer is er vanuit zakelijk oogpunt geen gaatje voor een XE Sportbrake. Het zou te moeilijk zijn om het model te lanceren met een concurrerende prijs. De Duiters maken al jaren stations met de BMW 3 Serie Touring, Audi A4 Avant en Mercedes C Klasse Estate. Deze merken hebben de ervaring en een basis. Jaguar zou vanaf 0 moeten beginnen. Met de nieuwe XF Sportbrake kon het merk nog leunen op het vorige model, dus was de stap voor een station sneller gemaakt.

Bovendien is de markt van de stations niet the place to be. SUV’s en crossovers zijn heet en daar ligt dan ook de focus van Jaguar Land Rover. Het offensief begon met de F-Pace (rijtest) en in Frankfurt maakten we kennis met de E-Pace. Het gamma van de Jags op hoge poten zal later worden uitgebreid met de I-Pace.

Photoshop via RMCarDesign