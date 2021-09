BREEK! Dankzij motorwissel start deze Mercedes achteraan

Wordt het toch nog spannend deze race of wordt er een geweldige vent achteraan gezet? Een motorwissel bij Mercedes zorgt voor spanning!

De Grand Prix van Rusland is traditioneel niet echt een hoogtepunt op de kalender. De Russische badplaats is normaal gesproken een uithangbord voor de dominantie van Mercedes, Hamilton, Bottas, Toto en Putin. Volgens mensen die er verstand van hebben, is het publiek óók nog eens het allerbeste publiek allertijden.

Maar voor de doorgewinterde fan is het meestal een snooze-fest. Mercedes pakt pole en rijdt onbedreigd naar de overwinning. Maar dit weekend is alles anders. De kwalificatie van de GP van Rusland was uitermate interessant en leverde een bijzondere top 3 op, zonder Mercedes!

Motorwissel Mercedes

Normaal gesproken kan Bottas profiteren van het telkens minder zeldzaam wordende geklungel van Lewis Hamilton, maar niet dit keer. Norris staat op pole, met Sainz en Russell op twee en drie. Volgens Bottas kwam dat omdat hij geen goede ‘clean lap’ kon rijden op de slicks.

Het maakt niet uit, want Bottas krijgt een gridstraf. Er zijn onderdelen aan de power unit van zijn Mercedes W12 vernieuwd. De motorwissel van Mercedes is een strategische beslissing geweest. Ten eerste omdat Bottas een motor (de oudste van de drie) in de vrije training op Zandvoort moest afschrijven. Ten tweede omdat Verstappen (die niet de hele wereld verwacht) ook achteraan start.

Formel 1 – Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Großer Preis von Russland 2021. Valtteri Bottas Formula One – Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Russian GP 2021. Valtteri Bottas

Motorwissel

Valtteri Bottas zal namelijk starten vanaf P17, Verstappen vanaf P20. Verstappen wil natuurlijk zo snel mogelijk naar voren rijden, Bottas moet dat tegen kunnen gaan houden. Het is niet de eerste keer dat Bottas ingezet wordt als een buffer.

Niet alleen Verstappen en Bottas hebben gridstraf door een motorwissel. Ook Nicholas Latifi (start vanaf P18) en Charles Leclerc (start vanaf P19) hebben gridstraffen. Bottas kreeg al een nieuwe power unit tijdens de GP van Italië. Met de nieuwe onderdelen moet hij in principe het tot het einde kunnen uitzingen.

De gridstraf hing al langer in de lucht. Toto Wolff liet gisteren in diverse interviews weten dat het een mogelijkheid was.

De startopstelling ziet er dus als volgt uit:

Norris – McLaren Sainz – Ferrari Russell – Williams Hamilton – Mercedes Ricciardo – McLaren Alonso – Alpine Stroll – Aston Martin Perez – Red Bull Ocon – Alpine Vettel – Aston Martin Gasly – Alpha Tauri Tsunoda – Alpha Tauri Raikkonen – Alfa Romeo Schumacher – Haas F1 Giovinazzi – Alfa Romeo Mazepin – Haas F1 Bottas (gridstraf penalty) Latifi (gridstraf penalty) Leclerc (gridstraf penalty) Verstappen (DNQ)

Via: Formula1.com