Vind deze gestolen Mercedes C63 Estate (XP-075-K)

Help een gestolen Mercedes C63 AMG Estate terug te vinden!

Ht is misschien wel de dikste gezinsauto voor snelle papa’s: de Mercedes C63 AMG Estate. Een dikke V8, achterwielaandrijving en voldoende praktisch zodat de kinderen, hond en skibox mee kunnen. Helaas is de auto niet alleen geliefd bij het kopende publiek, maar ook bij het gajes.

Een stel onverlaten hebben namelijk de Mercedes C63 Estate gestolen van Autobloglezer Jordy. Dat gebeurde vannacht 14 juni rond 02:30 in Teteringen. Teteringen is een klein dorp in de buurt van Breda.

Gestolen Mercedes C63 AMG XP-075-K

Uiteraard komt het Jordy totaal niet uit dat zijn auto gestolen is. De C63 beviel namelijk uitstekend en hij wilde ereigenlijk nog lang niet van af. Daarom schakelen wij de hulp in van jullie, de autobloglezers.

In het verleden is het voorgekomen dat we auto’s terugvonden, dus daarom vragen wij aan jullie: hebben jullie de gestolen Mercedes C63 Estate gezien?

De zwarte C63 is weliswaar ingetogen, maar toch erg specifiek. Het is namelijk niet zozeer de kleur, maar de chromen raamlijsten. Ook heeft de C63 van Jordy de optionele 19 inch gesmede kruisspaak-velgen eronder liggen. Het kenteken is XP-075-K.

Interieur

Helemaal bijzonder is het interieur van deze gestolen Mercedes C63 Estate. Deze is namelijk voorzien van het optionele bruine nappaleder. Dat is namelijk een (dure) optie die je niet heel erg veel voorbij ziet komen bij C63’s. Die hebben meestal het zwarte interieur.

De auto is nog grotendeels in goede staat en zonder schades. Wel was er een plekje op de achterbumper. Rechts onderin zit een klein deukje van 1,5 bij 1 centimeter. Links achterin op de achterbank zat een Recaro-kinderzitje.

Heb jij iets gezien of gehoord? Laat het ons weten via [email protected]. Het zal niet de eerste keer zijn dat we een auto terugvinden doordat jullie massaal helpen.

Alvast heel erg bedankt!