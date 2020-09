Koop het A-Team busje in Nederland voor weinig! - Autoblog.nl

Tralala-laa, ! Trala-laaa! Tralalalala, trala-lalalaaaa. Het enige liedje dat je mag draaien tijdens het rijden in een A-Team busje.

Bij Autoblog komen er af en toe bedrijfswagens voorbij. Met name de leukere auto’s om mee te werken willen wij nog weleens behandelen. Dat kan van alles zijn, een pickup met veel vermogen, een superluxe bus of een opgevoerde bestelwagen.

A-Team

Maar voor iedereen die de jaren ’80 heeft meegemaakt is er maar één busje dat er toedoet, de GMC Vandura van B.A., beter bekend als het A-Team busje. Het was eigenlijk het vijfde lid van Das A-Team, vernoemd naar de gelijknamige actieserie.

Met het busje konden Hannibal, Murdoch, B.A. Baracus en Face zich snel, doch niet al te onopvallend verplaatsen. Het maakte niet uit, de ontsnappingen uit benarde die situaties waren vaak het leukste om te kijken. Heel erg knap: ondanks de vele doden die The A-Team op hun geweten heeft, is er nooit een druppel bloed gevallen.

A-Team busje

Deze outlaws spraken natuurlijk enorm tot de verbeelding. Vandaar dat er voldoende fans waren de een GMC Vandura gingen opsporen en ombouwen tot The A-Team busjes. Sommige conversies waren niet zo geslaagd, maar het A-Team busje dat je op deze foto’s ziet is uitstekend gelukt.

Western Wheels

Alles lijkt te kloppen. De voorbumper, de mistlampen. De extra mistlampen. Oh, en op het dak zijn er nog meer breedstralers en/of mistlampen. De bullbar zorgt ervoor dat je lege dozen, oude auto’s en corrupte agenten aan de kant kunt duwen.

Speciale vermelding voor de wielen, want het zijn de originele Western Wheels Ze zijn 10 inch breed en met 15 inch in diameter. Dat word nog een zoektocht om banden te vinden. Voor ligt er 255/60 R15 op, achter zelfs 275/60 R50.





Prijs A-Team busje

Er is ook nog een correct voorspoiler, maar die staat niet op de foto’s. Wel kunnen we zien dat het busje ook voorzien is van een interieur. De grijze stoelen en achterbank zitten erin. Nu nog een mobiele telefoon van 1 kilogram zwaar met een antenne van een meter.

Voor de de feestvreugde heeft de acteur Dirk Benedict (Face) een handtekening gezet. Wil je deze auto in je collectie hebben? Voor slechts 18.500 euro is dit Nederlandse A-Team busje van jou!

