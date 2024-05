Humor: deze youngtimer heeft een dikke V12

Wat downsizing, je kan ook gewoon een V12 in je youngtimer lepelen.

Er is soms weleens wat kritiek op de moderne downsize-motoren. De betrouwbaarheid is niet altijd even puik, er is een turbogat en ze zijn niet altijd even zuinig. Ook klinken ze niet altijd even fraai. Maar in ommige gevallen is er wel veel winst behaalt. Neem de ouderwetse Range Rovers en diens Rover V8-motor. Dat was ooit een ontwerp van Buick, waar ze zelf niets mee gingen doen. De Britten – even inventief als altijd – zagen er wel brood in. Meer dan 30 jaar lang was het dé motor.

De Rover was weliswaar geweldig, maar er zaten wel een paar nadelen aan. Zeker bij de grote en zware Land Rovers viel dat op. Heel erg krachtig waren achtcilinders niet, maar ze zopen als André Hazes op een reguliere dinsdagmiddag. Vroeger vonden we dat niet erg, maar tegenwoordig wil men meer, meer, meer.

Youngtimer met V12!

En dat is precies wat ze bij Bishop 4×4 geven. Bishop is een typisch Britse specialist die de nodige knowhow in huis heeft om de Land Rovers beter, sneller en dikker te maken. In veel gevallen lepelen specialisten de LS V8 van General Motors erin. Die motoren zijn wel krachtig, relatief zuinig, zeer betrouwbaar, uiterst compact (jazeker!) en relatief voordelig. Maar bij Bishop wilden ze eens wat anders en dus kozen zo ditmaal voor… Een V12!

Jazeker, dames en heren, de auto die je op deze internetpagina ziet is voorzien van een échte V12. Deze is afkomstig uit een andere Brits icoon: de Aston Martin DB7 Vantage. Die auto kreeg aan het einde van zijn loopbaan eindelijk een V12, een 5.9 liter grote unit met 420 pk en 560 Nm. Ook de transmissie is afkomstig van die auto, een heuse viertraps automaat van ZF. Ja, dat kwam toen nog voor.

Upgrades

Ook de rest is aangepast op het extra vermogen. De tussenbak heeft een upgrage gekregen. Ook zien we nieuwe velgen met Toyo-banden. Verder zijn er nieuwe veren met Bilstein-dempers. In het interieur is wel wat gedaan om het te moderniseren, maar het is vooral een oude gezellige Range Rover met fraai bruin leer en wat houtinleg waar ze bij de Xenons nog geen snijplank van durven te maken.

Het exterieur moet wel je ding zijn. Heel erg tof dat men gekozen heeft voor de driedeurs-variant (die had je vroeger nog) en ook het donkerblauw is fraai. We weten alleen niet wat we van de vlag vinden. Zie het een beetje als een chique dame met heel erg groot Yeah But No But Yeah op haar voorhoofd getatoeëerd. Het is heel erg Brits, maar niet super-classy. Dit exemplaar moet zo’n 30 tot 40 mille gaan opbrengen, aanzienlijk goedkoper dan er eentje laten bouwen. Dan houd je dus budget over (heel erg veel) benzine, een setje driespaaks velgen en om die vlag eraf te halen. Of niet.

