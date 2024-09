Mercedes-AMG E53 – 612 pk powerhybrid test en video

Gelukkig geen viercilinder, maar een zijdezacht lopende zescilinder voor de Mercedes-AMG E53 uit deze test.

Daar is gelukkig niet zo veel verandert, de E43 had een V6, de E53 had altijd een zes-in-lijn. Gelukkig geen viercilinder fratsen zoals in de GLC63 en C63 AMG. Wat de E53 wel gemeen heeft met deze twee is dat er een dikke accu en elektromotor aan boord zijn.

Alleen al de elektromotor levert 163 pk en 480 Nm, nog niet zo lang geleden was je alleen daarmee al tevreden in je E200 met stoffen bekleding. De elektromotor is geïntegreerd in de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie. De stroom komt uit een 28,6 kWh groot accupakket (netto 21,22 kWh). Er wordt een relatief grote buffer aangehouden, zodat een deel van de energie altijd gebruikt kan worden voor het boosten en dus voor dynamisch rijden. Toch haalt de E53 AMG volledig elektrisch royaal over 100km. Als de accu leeg is, kan er met 11 kW worden bijgeladen. De snellader van 60 kW is een optie en de Mercedes-AMG E53 uit de test had die niet.

In een klein testje tussendoor deed de E53 AMG op alleen elektropower zo’n 12 seconde over de sprint naar de 100. Het is niet bijster rap, maar je komt zeker met het verkeer mee. Met behulp van de kickdown is de zes-in-lijn ook nog tot leven te wekken en dan komt er uiteraard nog een klap vermogen bij.

Sex-in-lijn

Een gebbetje natuurlijk, maar het is niet voor niets dat die concurrent uit Munchen al heel lang vasthoudt aan de zes-in-lijn. Ze draaien smeuïg en lekker trillingsvrij. Vreemd genoeg koos Mercedes-AMG om de zes-in-lijn over de speakers in het interieur wat meer als een V6 te laten klinken (er is een verschil).

De drie liter grote zescilinder-lijnmotor heeft een twin scroll turbo en een aanvullende elektrische compressor (Borgwarner eBooster) die tot 0,4 bar meer druk levert, voor maximum van 1,5 bar aan turbo-druk. Ten opzichte van zijn mindere broers krijgt de E53 AMG een extra frontkoeler en een wielkastkoeler. Het totale vermogen van de zespitter is 449pk en het maximale koppel is 560 Nm.

Een beuker met 612 pk

Het totale vermogen is een nogal indrukwekkend 585 pk en die kan stijgen naar 612 pk bij het bestellen van het AMG DYNAMIC PLUS-pakket. Dan geeft de E53 AMG tijdens de RACE START-functie het volledige vermogen en koppel van de elektromotor (120 kW) en de verbrandingsmotor (330 kW) vrij. De sprinttijd naar de 100 duikt ermee naar 3.8s, wat écht snel is.

Het maximale koppel is 750 Nm, het voelt soms nog potenter doordat de elektromotor al vanaf stationair het maximum aan newtonmeters kan leveren. De topsnelheid is niet al te lullig begrensd, mits je het AMG Performance Package specificeert: de E53 AMG loopt dan 280 km/u.

Hoe rijdt de E53 AMG

Het staalgeveerde AMG RIDE CONTROL-onderstel met adaptief verstelbare demping is bijna perfect. Voor een luxe sedan is het aan de harde kant, maar he, dit is een AMG. En daarvoor is het perfect: in de Comfort stand is er nog iets van soepelheid, in Sport+ is het snaarstrak. In beide standen voel je maar amper dat de E53 AMG een bootlading aan techniek aan boord heeft. Dat is erg knap.

Ook tijdens het insturen lijkt het gewicht nauwelijks een rol te spelen. Ongetwijfeld hebt de standaard vierwielbesturing hier een hoop. Hiervoor geldt uiteindelijk: vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.

Zijn er nog minpunten

De kofferbak is prima, voor een A-klasse. Je denkt dat ik een grap maak, maar deze E-klasse heeft exact de hoeveelheid liter bagageruimte als de A-klasse. Er kan slechts 370 liter mee, de vorige generatie E53 had 540 liter ruimte. Gelukkig is er ook een Estate, die is wat flexibeler.

Het gewicht zou ik ook als nadeel kunnen zien, maar heel eerlijk: echt veel last heb je er niet van. Op autobahn snelheden zullen de 2.290 kg vast echt doorduwen, maar in Nederland speelt dat probleem niet. Overigens is de Mercedes-AMG E53 door dat gewicht ook niet zo snel als je wellicht verwacht met 612 pk, de vorige E63S met V8 was 0,4s sneller naar de 100 met hetzelfde vermogen.

Volgens AMG komt er geen E-klasse meer met V8, maar we zullen zien hoe lang ze dat volhouden. De markt wil het wel en de laatste keer dat ik het checkte was Mercedes-Benz nog steeds een commercieel bedrijf.

Killer features

Op feestjes en partijen is een auto met meer dan 600 pk altijd wel een goede binnenkomer. Mocht er veel Groenlinks meisjes (m/v/x) en jongens (m/v/x) dan ben je volledig elektrisch gekomen.

Verder is de E53 AMG een briljante daily: snel, comfortabel, briljant afgewerkt. Mercedes-Benz legt de lat qua interieurs wel weer hoog. De materialen zijn briljant en het infotainmentsysteem MB UX werkt echt prettig. Bij het MBUX Superscreen met het optionele passagiersdisplay is werkelijk het hele dashboard een scherm. Daarnaast is er een selfie- en videocamera (voor bijvoorbeeld webex), die overigens alleen maar stilstaand is te gebruiken.

Alternatieven

Uit eigen huis kan je voor meer geld, de minder krachtige, langzamere Mercedes-AMG CLE53 kopen. Die is wel echt heel mooi en er zijn wat minder kinderhandjes bezig geweest om lithium uit de grond te peuteren.

Bij Audi kan je lekker dieselen met de S6, die heeft echter maar de helft van het vermogen van de E53 AMG. Voor 20 mille meer verkoopt de lokale BMW-dealer je graag een M5. Die heeft wél een V8 en méér dan 700 pk….

Conclusie

Vergeet niet het AMG DYNAMIC PLUS pakket mee te bestellen. Het kost nog geen 4 mille en omvat goodies zoals het AMG Performance-stuurwiel, grotere remmen, een elektronisch geregeld sperdifferentieel achter, dynamische motorsteunen en de “upgrade” naar 612 pk.

De Mercedes-AMG E53 uit de test doet er bijna zijn voorganger met V8 vergeten, bijna, maar niet helemaal. Wat erg helpt is de scherpe prijs: € 113.6711 voor Limousine en € 116.2681 voor Estate. Dat is 20 mille goedkoper dan de vorige E53 en die was een klap langzamer.