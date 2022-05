Mercedes-AMG E63S Final Edition is begin van het einde

Hopelijk houden jullie van opgevoerde viercilinder-scheetjes en zoemgeluidjes, want de Mercedes-AMG E63S Final Edition is een pijnlijk afscheid.

Als AMG ergens om bekend zijn, zijn het wel de volvette, ruige en tikkeltje ordinaire achtcilinders. Iets te veel vermogen, veel te veel koppel en een soundtrack om de buren mee wakker te maken. Dat is bij huidige Mercedes-AMG E63 van de W213-generatie niet anders. Het is echter een van de laatste der mohikanen. De elektrificatie zal ook zijn sporen nalaten bij Mercedes-AMG.

De C63 is al geslachtofferd. Althans, de sedan en Estate zijn niet meer als AMG te krijgen. De coupé en cabriolet zijn nog wel als ’63’ leverbaar. Het einde voor de W213 (en S213) komt ook in zicht. Dat bevestigt Das Haus met deze Mercedes-AMG E63S Final Edition.

Kenmerken

Zoals de naam impliceert is het de laatste van de serie. Net zoals we afscheid hebben moeten nemen van de S65 AMG Final Edition. Het is een typisch AMG-speciaaltje. Je krijgt dus items als matte lak, gele stiksels, grijze stickers, 20 inch gesmede velgen, carbon inleg, sportkuipen met nappalederen bekleding, koolstofvezel exterieurpakket en het AMG Performance-stuurwiel. De remmen op de foto’s zijn de optionele carbon schijven.

Qua prijzen en beschikbaarheid is er nog niet veel bekend. In technisch opzicht is de auto gebaseerd op de ‘S’ versie. De 4.0 V8 levert in dit geval 612 pk en 850 Nm. Daarmee sprint de auto 3,4 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u, maar zonder elektronische oppas haal je met gemak 300 km/u

Over de opvolger van de BMW 5 Serie-concurrent is nog niet heel erg veel bekend. De auto zal de lijn volgen van de vrij recent geïntroduceerde S- en C-Klasse. Qua motoren zal de E-Klasse de C-Klasse volgen. Dus de nadruk komt te liggen op de M254 (een viercilinder benzinemotor) en de OM654 (een viercilinder diesel).

Mercedes-AMG E63S Final Edition is dus de laatste

Deze zijn voorzien van 48V-systemen om zo te kunnen voldoen aan de strenge Euro 7-emissie-eisen. Volgens het Britse Autocar (toch een heuse kwaliteitspublicatie) zal ook de komende E63 een viercilinder hebben. Met elektromotoren zal het koppel en vermogen hoger zijn dan ooit, maar die beleving zal wat minder gruizig zijn. Jammer.

Dus met deze Mercedes-AMG E63 Final Edition kun je er nog heel even van genieten. Als een V8-glamrock-gitaarsolo, vlak voordat de viercilinder-EV-grunge het feestje voorgoed komt verstoren.

