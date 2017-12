Tientallen lekke banden door probleem op brug A29

Er werd wat afgeknald, gister op de Haringvlietbrug op de A29.

En het was geen vuurwerk. Tientallen autobanden werden lekgeprikt door een balk met scherpe delen. Dit onderdeel van de Haringvlietbrug was losgekomen en kwam op de autobaan terecht. Automobilisten die gisteravond over de brug reden schrokken zich een hoedje. In totaal raakten 20 auto’s beschadigd door het voorval. Daarnaast raakte de dieseltank van een truck lek.

De politie besloot de A29 richting Bergen op Zoom af te sluiten voor onderzoek. De weg werd vervolgens schoongemaakt en hersteld. Het losse onderdeel van de brug had het asfalt namelijk beschadigd. Pas om 05:00 vanmorgen ging de weg weer open. Het verkeer werd tot die tijd omgeleid.

Onderzoek moet uitwijzen hoe het metalen onderdeel van de Haringvlietbrug los kon komen. Automobilisten die door het voorval schade hebben opgelopen, dienen contact op te nemen met Rijkswaterstaat. Er moest een bergingsbedrijf aan te pas komen om alle betrokken auto’s van de brug te halen.

Fotocredit: WIS_Mike op Twitter. Bentley met lekke band via @hhitalia op Autojunk