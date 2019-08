De Porsche Macan Turbo is terug, nu met 440 pk

En het is een lekkere dikkerd geworden.

De snelste Macan is terug van weggeweest. Porsche introduceert de Turbo-variant met de Macan facelift. In vergelijking met het oude model is er 10 procent aan vermogen gewonnen. Een opvallend detail is dat de cilinderinhoud 20 procent minder is geworden. De Macan Turbo heeft namelijk een 2.9-liter biturbo zescilinder onder de kap. Zijn voorganger had een 3.6-liter zespitter.

De nieuwe Macan Turbo beschikt over 440 pk en 550 Nm koppel. Uiteraard komt de SUV standaard met een PDK en het snelle apparaat doet 0-100 in slechts 4,3 seconden. De topsnelheid is 270 km/u mits je het Sport Chrono pakket aanvinkt. De 2.9-liter motor kenden we al uit de Cayenne en de Panamera. Audi Sport gebruikt het blok voor de RS 4 Avant en de RS 5.

Een Turbo heeft een lekker bombastisch uiterlijk. De Porsche rolt op 20-inch jetsers, heeft drie grote luchtinlaten aan de voorkant, een vaste achterspoiler en een sportuitlaatsysteem met vier pijpen. De standaarduitrusting bestaat onder meer uit adaptieve sportstoelen, een alcantara dakhemel, een Bose surroundset en een 10,9-inch Full HD touchscreen. Dat mooie stuurtje dat je ziet op de foto’s is dan weer niet standaard. Voor het GT Sportstuur, bekend van de 992, moet je bijlappen.

Porsche heeft meteen een prijs bekendgemaakt van de Macan Turbo, want de orderboeken zijn vanaf heden geopend. Het begint bij 136.300 eurie. De eerste leveringen starten eind oktober.