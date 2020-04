Dit is de goedkoopste Audi S4 van Marktplaats

De goedkoopste Audi S4 op marktplaats toevallig ook de geelste Audi S4 op Marktplaats.

Nog niet zo heel erg lang geleden waren er twee Audi S4’s in de Autoblog garage. Beide Youngtimers waren voorzien van een originele lakkleur: Imolageel en Briljantrood. Geen van beiden kon echter aanspraak maken op de titel ‘goedkoopste Audi S4 van Nederland’

Team Geel

Omdat de Audi S4 van Team Geel niet voorzag in de constante overstuur- en burnoutbehoefte van @wouter, werd de S4 ingeruild voor een BMW M135i, die voorzien werd van een paar smakelijke upgrades, zoals een sper, meer vermogen en betere schokdempers. Maar er is één ding waar de S4 beter in was (naast knallen naar de wintersport) en dat was geel zijn.

Goedkopere S4’s

De boterbloemgele kleur was lekker herkenbaar. Toevalligerwijs heeft de goedkoopste Audi S4 van Marktplaats exact dezelfde kleur. Nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat er goedkopere S4’s zijn te vinden. Dat zijn echter achtcilinders van een generatie later (B6 of B7) die om een of andere reden (kettingspanners!) niet meer functioneren en eerst gerepareerd moeten worden. Deze Audi S4 daarentegen rijdt nog als een zonnetje.

Bescheiden

De vraagprijs van de goedkoopste Audi S4 van Nederland is 4.995 euro. Een heel bescheiden bedrag voor zo’n rappe youngtimer. Is er dan een adder onder het gras? Niet echt, de auto heeft alleen wat meer ervaring, wat een hoop verklaart. De auto heeft namelijk 330.050 kilometer gelopen. Ongeveer net zoveel als de Alfa Romeo 159 duurtester heeft gereden. In tegenstelling tot de Alfa is deze S4 wel oud genoeg om als youngtimer te rijden.

Verstandig?

Dan is het nu de vraag: is dit een verstandige koop? Nee, natuurlijk niet. Maar dan mis je het punt. De hardware is namelijk erg vermakelijk. De 2.7 motor kan met gemak meer vermogen leveren dan de 265 geadverteerde pk’s. Maar het is vooral het koppel van 400 Nm die over het gehele toerenbereik beschikbaar is, in combinatie met de korte overbrengen van de handgeschakelde zesbak. Deze auto is nog altijd erg vlot op de sprint en tussensprint. Over de topsnelheid hoef je je geen zorgen te maken, die was begrensd op 250 km/u.

Sjeu

Dan rest nu de vraag: moet je deze goedkoopste Audi S4 van Marktplaats auto kopen? Veel hangt af van de technische staat van de auto. Check dus vooral ons Autoblog aankoopadvies over de Audi S4. Als je ‘m niet al te intensief gebruikt en een potje voor onderhoud apart houd: waarom niet? Het heeft net even wat meer sjeu dan de verplichte Peugeot Bipper, lease-Polo of BMW E39. En dankzij de lakkleur vind je ‘m zo op de parkeerplaats van de Albert Heijn.