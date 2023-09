Waarom Max Verstappen zijn trofee een kus gaf

Afgelopen weekend gaf Max Verstappen zijn trofee een kus, dat was een instructie.

Winnaars in de sport geven hun trofee regelmatig een kus. Dat is niets nieuws. Maar Max Verstappen zie je dat zeker niet elke keer doen. Hij deed het wel na afloop van de Grand Prix van Japan. En niet zonder reden. Er zat min of meer een soort verplichting achter.

Elke race is een andere partij verantwoordelijk voor het opleveren van een trofee. En dan moet Lando Norris bij het podium vandaan blijven, anders sloopt ‘ie de boel weer. Norris stond inderdaad op het podium in Japan, maar de trofee werd niet gesloopt. Was ook moeilijker geweest, want het is geen keramiek fragiel ding. Dit keer was de trofee een high-end technologische creatie. Want ja, ze zijn in Japan natuurlijk.

Het land van de rijzende zon is in de jaren tachtig en negentig groot geworden in technologische ontwikkelingen. Van de PlayStation tot Mario. Het komt allemaal uit Japan. Inmiddels is het land rechts en links ingehaald door onder andere China, maar goed. Japan heeft het nog steeds in zich om op technisch gebied leuke gadgets af te leveren.

Max Verstappen kust trofee

Dat brengt ons bij de trofee van afgelopen weekend. Max Verstappen gaf de trofee in Japan een kus. De trofee is gemaakt door Lenovo en heeft een “Kiss Me” instructie. Wanneer de coureur de trofee kust, licht het ding op in de nationale vlag van de betreffende coureur. Je had het misschien niet gezien zondag, maar de trofee lichtte op in de kleuren van de Nederlandse vlag.

Volgens het Chinese Lenovo zit hier unieke technologie achter. Elke persoon heeft unieke lippen. Aan de hand van de lippen zou de trofee de persoon in kwestie kunnen herkennen, om vervolgens de juiste vlag op te lichten. Tja, we hebben het niet kunnen controleren. Eigenlijk had Max even iemand anders de trofee moeten geven. Zou de Britse vlag echt oplichten als Lando het ding had gekust? We zullen het nooit weten..

Tot zover het mysterie van de trofee, Max Verstappen en de kus. Een vraagstuk waar je 48 uur na de gebeurtenis eindelijk een antwoord op hebt gekregen. Dat had je niet gedacht hè. Terug naar de orde van de dag!