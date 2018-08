Zo duur is de vierdeurs Mercedes-AMG GT

De Panamera-killer uit Affalterbach heeft een prijs.

Vriend en vijand werden verrast toen Mercedes in het voorjaar van dit jaar de AMG GT 4-deurs introduceerde. De grote vierdeurs coupé combineert de lay-out van een CLS (rijtest) met de aandrijflijn van een AMG GT. Het resultaat mag er zijn. De vierliter grote V8 levert 585 pk in de GT 63 en een bizarre 639 pk in de GT 63 S. Daarmee is de enige echte concurrent van de auto de Porsche Panamera. Een moeilijke keuze.

Iets wat misschien helpt met die keuze is de zojuist door Mercedes-AMG vrijgegeven Nederlandse prijs. De Porsche Panamera, in Turbo S E-Hybrid trim (680 pk) gaat weg voor 198.300 euro. Al is op die prijs geen pijl te trekken, omdat de Porsche een hybride is. Dat groene randje zorgt ervoor dat de staat je een klein beetje tegemoetkomt. De prijs van de nieuwe AMG GT-modellen kunnen we wél een pijl op trekken, omdat de GT C en GT R qua power in de buurt komen van de 4-deurs broer. Die komen uit op iets boven de 200.000 euro.

De GT 4-deurs? Die mag weg vanaf 212.533 euro. Dan heb je een ‘kale’ GT 63, al is kaal relatief. De GT 63 S krijgt een hoop extra power, maar daar betaal je relatief weinig voor. 226.301 euro is de adviesprijs van de 639 pk sterke GT 63 S. Doe er een paar leuke opties bij en voor 250.000 euro heb je een zeer aangeklede super sedan 4-deurs coupé.

Een tikkie duurder en ook een tikkie minder krachtig dan de Panamera dus. En al is laatstgenoemde ook niet per sé de mooiste Porsche, hij is in ieder geval minder omstreden vormgegeven dan de GT 4-deurs. Voor mij zou de keuze dan ook snel gemaakt zijn, maar dat is persoonlijke voorkeur. Mocht je het compleet met mij oneens zijn, dan kun je laat in de herfst van 2018 naar de Mercedesdealer scheuren met 230.000 euro.