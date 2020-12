Roekeloze pakketbezorgers: "verlaag druk of voer apart rijbewijs in" - Autoblog.nl

Door de grote druk op pakketbezorgers wordt meer gevaarlijk rijgedrag met bestelwagens bemerkt. Dat moet anders.

De wereld is meer en meer aan het inspelen op online winkelen. Dat was vóór de coronacrisis ook al zo, maar het sluiten van non-essentiële winkels zorgde voor een grote toename van de vraag naar pakketbezorgers. Dagelijks rijden er door elke straat soms wel drie of vier grote bedrijfswagens die pakketten afleveren. Daar gaat iets mis.

Dodelijk

Recent werd gemerkt dat bedrijfswagens veel betrokken zijn bij dodelijke ongelukken. Zo’n tien procent van de totale verkeersdoden kwamen om bij een ongeluk met een bestelwagen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de TU Delft.

Roekeloos

De reden lijkt duidelijk te zijn. Het zijn vooral pakketbezorgers die de overlast veroorzaken. Veilig Verkeer Nederland kreeg dit jaar 1.350 meldingen van overlast door bedrijfswagens: meer dan ooit. Verschillende bronnen zeggen dat het te maken heeft met de werkdruk die pakketbezorgers ervaren. Lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel vindt dat de oorzaak niet alleen bij bestuurders, maar ook bij bedrijven ligt. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat veel pakketbezorgers per pakketje betaald krijgen. Dan loont het om te gaan ‘racen’ om zo veel mogelijk pakketjes bij de ontvanger te krijgen.

Ruud Wassenaar van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie voegt toe: “chauffeurs moeten vaak 30 pakketjes in een uur afleveren. Dat is 2 minuten per stop: praktisch onhaalbaar. Dat houd je even vol, maar niet 10 uur op een dag. Dit mechanisme verbetert de verkeersveiligheid in elk geval niet.”

Te groot

Ook de grootte van de wagens is voor zowel Ploos van Amstel als Wassenaar een puntje van kritiek. De bedrijfswagens zijn zo groot dat ze nauwelijks in smalle straten passen en ook zicht rondom is soms een probleem voor jonge bestuurders. Je ziet vaak wagens van pakketbezorgers die rondom, vooral in de dode hoeken, vol zitten met blikschade. Ploos van Amstel vindt kleinere bestelwagens een oplossing. De huidige wagens zijn afgesteld op piekdrukte, maar vaker dan niet worden ze niet helemaal volgestopt. Voor een hoop van de gevallen zou een compactere bestelbus voldoende capaciteit hebben.

Apart rijbewijs

Een ander groot probleem volgens de lector is de verantwoordelijkheid die een grote bestelbus vereist. “Er zijn nauwelijks eisen aan het vak van pakketbezorger. Het zijn vaak jonge jongens die zo’n grote bus besturen, terwijl ze nauwelijks rijervaring hebben. Het is bizar dat we nog geen apart rijbewijs hebben voor een bestelbus. Dat zou een oplossing zijn.” Dan zou de overheid ook een rol spelen.

Wassenaar is daar niet helemaal voor, maar een vorm van extra eisen om het rijgedrag te ontwikkelen is zeker iets waar hij wel aan gedacht heeft. Hij denkt meer aan een rijcursus of schadevrije jaren meenemen in de screening van pakketbezorgers.

Reactie postbedrijven

Zowel PostNL als DHL laten weten de kritiek niet volledig terecht te vinden. Een woordvoerder van DHL verklaart: “De meeste bezorgers van DHL zijn in vaste dienst en worden betaald op basis van uurloon en niet per pakje. Er is geen enkele reden om onredelijke prestaties te verlangen, die gehaast weggedrag in de hand werken”. Over de andere redenen wordt geen woord gerept.

De overheid heeft het SWOV om advies gevraagd in deze casus. Zo denken zij ook na over manieren om de verkeersveiligheid rondom ‘roekeloze pakketbezorgers’ te verbeteren. (via EenVandaag)

Image-credit: een DHL-busje met haast, via @jeffreyderuiter op Autojunk.