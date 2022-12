Enorme James Bond-verzameling te zien in Brussel

De James Bond tentoonstelling in Brussel bevat onder andere 50 voertuigen.

Naast de prachtige locaties, Bond girls en natuurlijk James Bond zelf is er nog iets kenmerkends aan de films: de gadgets. Van auto’s tot vaartuigen en alles daar tussenin. Elke Bond-film had zo zijn eigen trucjes.

Van de 25 gemaakte James Bond-films komt een uitgebreide tentoonstelling in Brussel. In Paleis 1 van Brussels Expo (Heizel) onder de noemer Bond in Motion. Iconische Bond auto’s zoals de Aston Martin Vanquish en natuurlijk de DB5 zijn te aanschouwen.

Auto’s

Het gaat hier niet om replica’s, maar om echte objecten die gebruikt zijn in de James Bond films. Enkele automotive hoogtepunten zijn de Lotus Esprit S1 uit The Spy Who Loved Me (1977), de Aston Martin V8 uit 1985 van The Living Daylights (1987), de BMW Z8 uit The World Is Not Enough (1999) en de Aston Martin DB10 uit Spectre (2015).

Bond in Motion sinds 2012

Als Bond in Motion je bekend in de oren klinkt dan kan dat kloppen. Deze tentoonstelling bestaat al sinds 2012. Diverse musea hebben de expositie mogen organiseren. Eerst in Groot-Brittannië, later in Petersen Automotive Museum in Los Angeles en vanaf eind dit jaar dus in Brussel. Dichter bij huis is de tentoonstelling op dit moment nog niet geweest.

Naast de auto’s zijn er ook andere objecten uit de films te zien. Motoren, boten, vliegtuigen, helikopters, hovercrafts. Noem maar op. Zelfs het metrostel van meer dan 11 meter lang uit Skyfall is onderdeel van de expositie. De tentoonstelling is in Brussel van 9 december 2022 tot en met 14 mei 2023 te bezoeken.