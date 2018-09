Peugeot e-Legend is de dikste Peugeot van nu

Geen discussie mogelijk, direct in productie dat ding.

Automakers laten geregeld met concepts zien het nog wel in de vingers te hebben om bizar gave auto’s te maken. Honda deed het met de EV Concept en nu is Peugeot hier met de e-Legend Concept.

Dit model is een ode aan de 504 Coupé. De auto is volledig autonoom en volledig elektrisch. Dat is dan wel weer het jammere. Die heuvelklim in de Alpen wil je toch gewoon zélf rijden met een auto met zo’n aantrekkelijk uiterlijk?

Wel, dat is deels mogelijk met dit concept volgens Peugeot. de e-Legend Concept heeft namelijk vier rijmodi. Twee autonome modi en twee manuele. Met Soft draait het om comfort en zal de auto zelf rijden en de bestuurder zo min mogelijk belasten. In Sharp is de auto wat pittiger en geeft het voertuig ook meer informatie over je persoonlijke agenda. In Legend kun je zelf sturen en worden zelfs de drie klokken van een 504 Coupé geprojecteerd op een digitaal scherm. Als laatste is er Boost, waarbij het maximale van de elektromotor zal worden gevraagd voor een sportieve autorit.

De e-Legend Concept heeft een 100 kWh sterke batterij, gekoppeld aan een elektromotor. Het gecombineerde vermogen komt uit op 463 pk en 800 Nm koppel. Een sprint naar de honderd is in minder dan vier seconden gedaan en de topsnelheid ligt op 220 km/u. De actieradius bedraagt 600 km volgens de WLPT-testmethode. De Peugeot is verder 4,65 meter lang, 1,93 breed en 1,37 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,69 meter.

De onthulling van de Peugeot e-Legend Concept is op de Autosalon van Parijs. Bewegende beelden van het concept bekijk je op Autojunk.