Q Inspiration Concept is Infiniti’s nieuwe inspiratiebron

Een blik op de toekomst.

Op de Detroit Auto Show heeft Infiniti hun nieuwste studiemodel onthuld. Meer dan dat zal het niet worden, en dat is op zich maar goed ook. De auto experimenteert met de voor het merk bekende lijnen, maar gaat, met name aan de voorzijde, nog nét een stapje verder. Naast hun designtaal zowel aan de binnen- als buitenzijde verder uit te diepen, krijgt de Q Inspiration Concept de eerste VC-Turbo die gereed is voor productie.

Dit laatste is bijzonder interessant. De VC-Turbo is een volgens Infiniti revolutionaire techniek voor motoren, waarbij de aandrijflijn bestaat uit een blok dat variabele compressie gebruikt om de motor zo efficiënt en krachtig mogelijk te laten werken. Het doel van de VC-Turbomotor is het combineren van de kracht van een benzinemotor met het koppel en de efficiëntie van een hybride of dieselmotor. De viercilinder VC-Turbo is constant bezig de verhoudingen aan te passen, zodat de bestuurde op ieder moment over zo veel mogelijk kracht beschikt, terwijl er zo min mogelijk brandstof wordt verstookt. Deze techniek wil Infiniti in de toekomst gaan gebruiken in hun productieauto’s.

Voor wat betreft het uiterlijk spreekt Infiniti zelf over een auto die beschikt over duidelijke lijnen, die moeten aangeven waar het merk in de toekomst naartoe wil gaan. Deze zijn voor ondergetekende misschien net iets té duidelijk. De voorzijde schreeuwt in mijn optiek teveel om aandacht, met zijn gigantische grille. Hoewel we dit enigszins van Infiniti gewend zijn, werkt het bij deze auto niet enorm goed.

De achterzijde is dan weer buitengewoon fraai, en geeft de auto zelfs een vleugje elegantie mee. Het achtersteven van de Q Inspiration Concept is goed ingepakt en vloeit op schitterende manier over in het oneindig lange dak.

Binnenin is het allemaal behoorlijk minder druk dan aan de buitenzijde. Alsof je een hooligan ontmoet die in zijn vrije tijd hondenkapper is. De deuren slaan naar weerszijden open en onthullen vier zetels, gescheiden door één grote middenconsole. Op een scherm voor de achterste passagiers na is het interieur heerlijk minimalistisch.

Al met al een stuk beter dan zo’n suffe crossover.