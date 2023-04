Mercedes AMG ONE verpulvert ronderecord op Monza

De hypercar van Mercedes heeft weer een accolade te pakken door kneiterhard te gaan op Monza.

De wereld is weer een hypercar rijker in de vorm van de Mercedes AMG ONE. Sinds begin dit jaar wordt de auto uitgeleverd aan klanten, die sinds de onthulling ruim vijf jaar hebben moeten wachten op het nieuwe speeltje. De ONE past in een kort rijtje van ‘F1 auto’s voor de straat’. Momenteel kent de auto eigenlijk alleen de Aston Martin Valkyrie als ‘concurrent’. Natuurlijk; er zijn nog meer auto’s op de markt die miljoenen kosten. Maar dan moet je denken aan Bugatti’s en one-offs van Ferrari. Hoe gaaf ook, zoveel échte F1 geloofwaardigheid als de ONE en de Valkyrie hebben die niet.

In het geval van de Valkyrie is vooral de bemoeienis van Adrian Newey een claim to fame. Dat het aerodynamisch meesterbrein zich met de auto bemoeid heeft, spat er vanaf. De Valkyrie heeft ook een erg gave motor, maar dan niet eentje die je in een moderne F1 auto zou aantreffen. De laatste atmosferische V12 verdween medio jaren ’90 immers al van de grid.

Bij de Mercedes AMG ONE is het juist de motor die de meest duidelijke link is naar de F1. In de auto zit namelijk -min of meer- de hybride aandrijflijn van Mercedes’ dominante auto’s in het tijdperk van 2014 tot 2021. Dat wil zeggen dat je Fiat Marea 1.8 meer motorinhoud heeft. Maar niet meer vermogen, want de 1.6 turbo in de ONE levert samen met de elektro-goodies 1.063 pk.

Nu had de ONE al het enige record dat telt bij straatauto’s, namelijk de eer de snelste te zijn op de Nürbrugring. Maar voor de vorm heeft Mercedes er nog een record bijgepakt. De ONE is nu ook de snelste op Monza. Op de sok deed de auto in handen van Maro Engel een 1:43.902. Dat is dik elf seconden sneller dan de vorige recordhouder, de Porsche 911 GT3 RS. De gemiddelde snelheid was ruim 200 kilometer per uur.

Als we het vergelijken met de echte Formule 1, zit er toch nog wel een gat tussen de ONE en de W13. Lewis Hamilton deed in de kwalificatie van vorig jaar een 1:21.206, George Russell was drie tienden langzamer. Ook de F2 en zelfs de F3 gaan sneller rond. Maar ja, dat zegt meer over hoe hard je daadwerkelijk kan gaan met een gevleugelde monoposto dan over de ONE.

Zoals bekend is het voor de verkoop niet meer belangrijk: de 275 units die er van de ONE komen zijn namelijk al uitverkocht. Hamilton, Rosberg en Coulthard hebben er alledrie een weten te scoren. Andere geïnteresseerden zullen zich moeten wenden op de secundaire markt, waar de ONE ongetwijfeld nog meer zal kosten dan de 2.275.000 Euro ex. Waarvan akte.