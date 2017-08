Bentley presenteert de nieuwe Continental GT

Niet alleen Porsche heeft nieuws vanavond.

De spotlights worden verdeeld. Porsche wist de aandacht te eisen met de nieuwe Cayenne, maar er is meer nieuws vanuit de Volkswagen Groep. Dit is de nieuwe Continental GT en net als de Cayenne is het meer evolutie dan revolutie.

Het leek aanvankelijk op een olijke photoshop, maar dit is toch écht de nieuwe generatie Continental GT. De derde generatie inmiddels. Bentley heeft het model in een blender gestopt met de imposante Mulsanne. Ook de Britten kiezen klaarblijkelijk voor een familiesnoetje.

Naar eigen zeggen is het model geïnspireerd op het EXP 10 Speed 6 concept. Uiteraard is het een feest van luxe en pracht in de Continental GT. In het interieur tref je 10 vierkante meter hout aan. Een mooi feitje om te delen in het café de Harbour Club. De middenconsole kent een aluminum afwerking en nog een leuk feitje: de voorstoelen is op 18 verschillende standen verstelbaar. Klanten kunnen qua audiosystemen kiezen uit drie audiosystemen van de merken Bang & Olufsen en Naim. Bij het starten van de motor komt een fraai 12,3-inch touchscreen tevoorschijn.

De nieuwe Continental GT komt gewoon weer met een W12 op de markt. De engineers van Bentley hebben nog eens goed gekeken naar het blok. In de derde generatie Conti GT levert de motor 626 pk en 900 Nm koppel. 0 naar 100 km/u neemt slechts 3,6 seconden in beslag. De topsnelheid bedraagt een meer dan keurige 333 km/u. Nieuw op de Continental GT is het Active All-Wheel-Drive system. Dit systeem zorgt ervoor dat de meeste kracht naar achteren wordt gestuurd. Volgens Bentley voelt de nieuwe Conti GT nu meer aan als een achterwiel aangedreven auto.

De derde generatie Continental GT is te bestellen in 17 kleuren, 15 tapijtopties en 15 verschillende afwerkingen voor het interieur. Is dit niet voldoende dan kun je bij Mulliner aankloppen. De mogelijkheden van het personalisatieprogramma van Bentley lijken bijna eindeloos.

Het model beleeft zijn debuut op de IAA in Frankfurt. Prijzen en beschikbaarheid worden in een later stadium bekendgemaakt.