Dit is wat we weten over de BMW M2 Competition

We krijgen zowaar een rits aan extra informatie voorgeschoteld.

Was je in de veronderstelling dat dit de officiële onthulling was, dan ben je mooi in de aap gelogeerd. We mogen gezamenlijk nog ruim een maand wachten voordat de zijdezachte doeken van de BMW M2 Competition worden getrokken in Peking, die op 25 april debuteert. Desondanks heeft BimmerToday een aantal interessante nieuwtjes te melden.

Eerst over die foto’s. Het betreft hier geen officiële persplaatjes, maar ‘speculatieve renders’. Hoewel de ware M2 Competition naar verwachting iets zal afwijken van de vormen en hoeken die we hier voor ons hebben, zullen de aanpassingen allesbehalve ingrijpend zijn. De M2 Competition krijgt naar verluidt een scherper design, dat niet in het minste te danken is aan de nog bredere wielkasten en het extra carbon dat we hier zien. Daarbij zal de Competition zichzelf weten te onderscheiden dankzij, jawel, zijn M spiegels, die er tot nu toe nog niet op te vinden waren. Daarmee is dan het meeste ook wel gezegd.

Interessanter zijn de specificaties waarover we te horen krijgen. Zoals je HIER al eerder las, krijgt de M2 Competition het biturbo zes-in-lijn S55-blok uit de BMW M4. Echter is het niet exact dezelfde configuratie, daar de Competition in plaats van 431 pk een gedowntuned exemplaar van 410 pk onder de motorkap krijgt. Desalniettemin wordt hij er marginaal rapper van, wat ook wel mag aangezien er 160 extra paardenbenen (40 pk) aan het werk zullen zijn. Gedacht wordt dat de Competition minder dan 4,3 seconden nodig zal hebben om de 100 km/u te bereiken. De topsnelheid van maximaal 270 km/u (begrensd 250 km/u) zal waarschijnlijk niet veranderen. Het aantal Newtonmeters zal de 500 niet overschrijden en het blok voldoet aan de laatste vereisten van WLTP en RDE.

Wie geen zin (of geld) heeft om te wachten kan zijn geluk zoeken met de M2 Edition Shadow Black. De M2 Competition wordt naar verluidt ruim 10.000 euro duurder, waardoor we het prijskaartje pas boven de 100.000 euro zullen vinden. Pijnlijk voor je portemonnee.

Beeld: Monholo Oumar