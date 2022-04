Kijk hier, de allerbeste E-klasse ooit, gewoon op Marktplaats

Volgens ons is er geen discussie mogelijk. Dit is de allerbeste E-klasse ooit gemaakt. En die kun jij kopen op Marktplaats.

Mercedes-Benz heeft in haar lange bestaan flink wat pareltjes afgeleverd. Even uit het blote hoofd denk ik hierbij aan de originele 300SL, de Gullwing dus. Of de W140 S-klasse, ook een icoon natuurlijk. En wat te denken van de SLS AMG? Ook niet verkeerd, toch?

Maar toch is er bij Mercedes een scheiding in de geschiedenis te zien. Zo is er een tijd vóór en na de W124. Deze E-klasse is volgens velen de allerbeste auto die Mercedes ooit heeft gemaakt. En als je daar dan het non plus ultra-model van neemt, kun je met recht spreken van de allerbeste E-klasse ooit. Waarvan akte.

De allerbeste E-klasse staat op Marktplaats

We hebben het natuurlijk over de 500E. Al is het qua benaming van dit exemplaar een beetje lastig. Van buiten is het namelijk een gefacelift model, met de andere achterlichten en andere grille, maar de RDW zegt dat het een 500E is. Terwijl met de facelift ook de naam veranderde van 500E naar E500.

Bovendien vond de facelift plaats in 1993 en is dit er eentje uit 1992. Misschien dat iemand weet hoe het echt zit met deze auto, dan kan hij/zij/X dat zeker even achterlaten in de comments.

Waar we wel zeker van zijn, is dat er een 5.0 liter V8 inzit, met een vermogen van 326 pk. Daarmee gaat deze über E-klasse in 6,1 seconden naar de 100 en stopt de acceleratie pas bij 250 kilometer per uur. Anno 2022 nog steeds keurige waarden!

De eerste vierdeurs Porsche

Legendarisch is natuurlijk ook de bestaansgeschiedenis van deze E-klasse. Mercedes sloeg voor dit project de handen ineen met Porsche. De carrosserieën werden gebouwd en gespoten bij Mercedes in Sindelfingen, de eindmontage en afstelling werden gedaan bij Porsche in Zuffenhausen.

Ook veel van de hardware was afkomstig van Porsche en daarom werd de 500E door sommigen weleens aangeduid als vierdeurs Porsche. Maar goed, het maakt niet uit hoe het beestje heet, het is een legende en deze allerbeste E-klasse ooit staat nu te koop op Marktplaats.

Koop deze E-klasse op Marktplaats

Helaas is het zo dat legendes vrijwel nooit voor een schappelijke prijs van de hand gaan. Ook deze niet, want hij kost € 49.995. Daarvoor krijg je dus een puntgave 500E uit 1992, met 161.000 kilometer op de teller. Volgens de adverteerder is er sinds 2002 slechts 1 eigenaar geweest, dus dat maakt het nóg mooier

Wil jij de nieuwe eigenaar worden van de allerbeste E-klasse ooit? En kun en wil je de bijna 50K ervoor betalen. Haast je dan naar Marktplaats en klik op de advertentie. Ik heb het niet vaak, maar ik ben oprecht jaloers op de persoon die deze 500E koopt.

Misschien dus wel op jou!!