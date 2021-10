Mercedes-Benz C300e is jouw volgende leasert

De ideale eerste auto voor het gezin en de zaak. Of andersom. Het is maar net hoe je prioriteiten liggen, uiteraard! We hebben in elk geval de prijzen van de Mercedes-Benz C300e voor je!

Er was een tijd geweest dat PHEV’s de gouden standaard waren als het aankwam op leaseauto’s. Denk aan de Volvo V60 D6 PHEV, Mitsubishi Outlander PHEV en de VW’s Golf en Passat GTE. Lang leve de bijtelling! Nu ligt de focus daarmee beperkt op elektrische auto’s. Als je een goedkope EV gaat leasen, valt de bijtelling mee. Daarom voorzien we dat deze PHEV’s een kleine revival gaan maken.

Een EV is zakelijk leuk en aardig, maar privé (denk aan vakanties en dergelijke) kan het toch een lastig concept zijn. Dus je bespaart ietsje bijtelling, maar je moet wel een fatsoenlijke auto erbij kopen om privé te kunnen gebruiken. Met een PHEV betaal je (veel) meer bijtelling uiteraard, maar daar krijg je een volwaardige auto voor terug. Een auto zoals deze C-klasse die je op de afbeeldingen ziet. De auto was al aangekondigd, maar nu hebben we de prijzen van de Mercedes C300e voor je!

Twee varianten Mercedes-Benz C300e

Er zijn twee versies leverbaar, de C300e sedan (‘Limousine’) en de C300e stationwagon (‘Estate’). De vierdeurs is er vanaf 55.094 euro. Deze kun je per direct bestellen en bij de dealer afhalen. Toch meer interesse in vijfdeurs ‘Wagon? Dan moet je even wachten tot december van dit jaar. Of de auto wordt afgeleverd door een mijter-dragende man of een rendier-liefhebber, is niet bekend. De prijs van de C300e Estate is dat wel: 56.954 euro.

Als je kijkt naar wat je krijgt, zijn dat best scherpe prijzen. Natuurlijk moet je diep graven in de bermuda-driehoek van het huishoudboekje om alle pakketten, AMG-goodies en mooie opties te kunnen bekostigen. Maar je krijgt met de Mercedes-Benz C300e wel een 2.0 viercilinder met 204 pk plus een elektromotor die 129 pk levert. Het systeemvermogen is een meer dan gezonde 313 pk! Het systeemkoppel van 550 Nm mag er ook zijn. Daarmee knal je in 6,1 tellen naar de 100 km/u. De topsnelheid van de sedan is 245 km/u, de Estate komt niet verder dan 240 km/u.

Bijzonder is het relatief grote accupakket. Die is namelijk 25,4 kWh groot. Daardoor kun je meer dan 100 km elektrisch rijden. Als je een beetje slim laadt, dan kun je écht zuinig gaan rijden met de Mercedes-Benz C300e. Mocht je heel veel lange stukken rijden, kun je het beste even wachten. Er komt namelijk ook een diesel-plug-in-hybride aan, de C300de. Het is de grootste nachtmerrie van een EV-evangelist of ware petrolhead, maar dat zou in het dagelijks gebruik de fijnste en zuinigste auto in zijn klasse kunnen zijn.

Concurrentie

Uiteraard kijken we ook even naar de concurrenten van de Mercedes-Benz C300e Limousine Business Line Limited:

Peugeot 508 GT HYbrid | 40.090 euro

Volkswagen Arteon GTE Business | 49.890 euro

Volvo S60 T6 Recharge Inscription | 52.150 euro

Mercedes-Benz C300e Business Line Limited | 55.094 euro

BMW 330e Sedan Business Edition Plus | 56.353 euro

DS Automobiles 9 E-Tense E-Tense Performance Line+ | 60.890 euro

De BMW 330e is uiteraard de meest directe concurrent. De twee geven vrij weinig op elkaar toe. Wel is er bij de 3 Serie de mogelijkheid om een minder krachtige variant (320e) te kiezen én vierwielaandrijving. Bij Volvo is men koning als het gaat om PHEV-aandrijflijnen en een goede prijsstelling.

De DS9 is beduidend minder krachtig (250 pk systeemvermogen slechts) en een stukje duurder. Wel is de DS 9 veel ruimer en heel erg veel luxer. De Peugeot is minder krachtig en luxer en vooral flink goedkoper. De VW Arteon zit qua prijs (en prestaties) iets lager.