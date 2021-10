Overmorgen worden de eerste Tesla-killers afgeleverd!

Eindelijk is het moment dan daar. Benieuwd of de uitlevering van de eerste Tesla-killers weer uitgesteld gaat worden.

De Tesla Model S is misschien wel de auto van de eeuw. Het is in principe een rijdende iPhone. Niet zozeer qua gebruiksvriendelijkheid, maar wel qua impact. De auto zette de toon voor de elektrische auto zoals we die tegenwoordig kennen en zullen blijven kennen.

Veel auto’s die nog op de markt moeten komen, staan op een platform dat voor EV’s als auto’s met verbrandingsmotoren is ontwikkeld. Dat is dus al een enorm compromis. Kia (EV6) en Hyundai (Ioniq 5) bewijzen wat er mogelijk is als je vol je zinnen zet op een elektrisch platform. Enfin, dus ondanks dat er nu meer concurrentie is, staat de Tesla Model S op eenzame hoogte als het gaat om prestaties, range en verbruik.

Uiterlijk Tesla-killer

Maar dat uiterlijk kennen we nu wel. Op zich is het geen lelijke auto. De proporties zijn veel mooier dan bij de Model 3 (met Mighty Ducks-front en te lage neus). Maar mocht je iets fris willen is er goed nieuws, want er is nu een keiharde ‘rechtstreekse’ concurrent voor de Tesla Model S: de Lucid Air. Deze auto is al langer aangekondigd, maar volgens het merk wordt overmorgen hun Tesla-killer aan klanten afgeleverd! Toevallig worden nu ook de eerste Rivian pick-ups afgeleverd. De ‘EV concurrentie’ begint dus op gang te komen.











Net als bij Tesla destijds moeten we maar zien hoe het gaat uitpakken. De Tesla-devoten lijken bij voorbaat tegen. De Tesla Model is een soort all-inclusive resort. Ja, je bent minder geld kwijt en krijgt waar voor je geld, maar je ziet overal waar er bezuinigd is. De Lucid Air ziet er veel duurder, chiquer en fraaier uit. Althans, op de plaatjes.

Dream Edition

Uiteraard levert Lucid Motors aanvankelijk enkel en alleen de duurste versies, de ‘Dream Edition’. Logisch, die zijn het duurste en daar zit het meeste marge op. De Lucid Air Dream Edition is voorzien van een bizar grote 118 kWh-batterij. Daarmee kom je meer dan 830 km ver op een lading. Verder dus dan met een Tesla Model S Long Range. Kleine kanttekening, je moet dan wel kiezen voor de 19 inch wielen, met de 21 inch wielen kom je niet verder dan 775 km.

Overigens is het vergelijk met de Model S niet helemaal correct. De Model S is goedkoper. Niet alleen qua afwerking en bouwkwaliteit (waarschijnlijk), maar ook qua prijs. De Lucid Air Dream Edition begint bij 170 mille in dollars. Aanzienlijk meer dan de duurste Model S (alhoewel Tesla de prijzen telkens een beetje verhoogt).

Wat denk jij? Gaat Lucid eenzelfde impact maken als Tesla? Of zit de Lucid-CEO (je weet wel/niet: Peter Rawlinson) te weinig op Twitter? Laat het weten, in de comments!

Via: Carscoops.