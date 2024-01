Vrieskou zorgt voor nieuw fenomeen: bevroren laadkabels

Het koude weer heeft nu al gezorgd voor de nodige hoofdbrekens, want mensen konden vanochtend niet in hun auto komen of deze van hun plek krijgen. Ook is er een nieuw fenomeen: bevroren laadkabels.

Het is een beetje een koude dag en heel Nederland ondervindt daar hinder van. Nu viel het qua files heel erg mee vandaag. Sterker nog, het was relatief rustig. Ondergetekende kon zo in één ruk naar Berkel en Rodenrijs pendelen zonder de cruise control van 104 km/u te halen (dat is namelijk precies 100 op de GPS).

Bevroren laadkabels

Nee, het gaat in dit geval om die lui die vanochtend al telefoontjes pleegden naar de wegenwacht. Hun auto functioneerde niet meer naar behoren vanwege de kou. Nu was het ook niet zó koud, maar bij diverse auto’s waren de deuren of handremmen vast gevroren.

Bij elektrische auto’s waren er mensen die last hadden van vastgevroren laadkabels. Dat is natuurlijk een duurzaam doch ironisch fenomeen. Je rijdt elektrisch om de opwarming van de aarde tegen te gaan en vervolgens is je laadkabel vastgevroren!

Ook waren er de nodige accuproblemen. Dat kwam met name voor bij auto’s die in verband met de kerstvakantie nauwelijks gereden en hebben en nu ineens te koud zijn. Om hoeveel aantallen gaat het eigenlijk?

Maar liefst 6.000 meldingen vandaag

Nou, dat zocht het team van nu.nl uit bij de ANWB. Een woordvoerder laat aan de nieuwspublicatie weten dat er zo’n 6.000 meldingen vandaag binnen zullen komen. De meeste daarvan hebben te maken met het koude weer.

Kortom, het koude weer is weer begonnen. Deze zal nog wel eventjes aanhouden, sowieso tot en met donderdag. Dan zal schommelen de temperaturen tussen de -6 (in de nacht) en +1 (overdag), afhankelijk van de locatie, uiteraard. Pas in het weekend komt het kwik ook in de nacht boven het vriespunt.

Via: NU.nl

Fotocredit: Tesla Model X aan de laadpaal in de winter door @jokkebrok via Autoblog Spots.