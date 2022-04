Audi Urbansphere is de meest relaxte auto ooit

De Audi Urbansphere is de ultieme rijdende lounge.

Tegenwoordig is ‘dynamisch’ een toverwoord. Elke auto heeft tegenwoordig een sportpakket voor extra dynamiek. En dan graag ook met een uitgebreid sportpakket. En de optioneel grotere wielen om ‘m af te maken.

Rijdt het altijd fijner? Neuh, niet echt. Maar het ziet er cool uit. Ondanks dat ze bij Audi maar wat groot S-Line-pakketten verkopen, hebben ze vandaag een compleet andere visie met de Audi Urbansphere.

Audi Urbansphere

Het is de derde ‘sphere’-concept, na de Skysphere en Grandsphere die eerder de revue passeerden, is de Urbansphere een volgend hoofdstuk. De Urbansphere is een MPV-esque verschijning en dat is niet onbewust. Het gaat in dit geval voornamelijk om het interieur. Maar voordat we daar aandacht aan besteden, kijken we ook even naar het exterieurdesign.

De Audi Urbansphere concept is een samenwerkingsproject tussen de designafdelingen uit Beijing en uit Ingolstadt. Het apparaat is 5,51 meter lang, 2,01 meter breed en 1,78 meter hoog.

Dat is een halve meter langer dan een Audi Q7, met een bijna gelijke hoogte en breedte. U zult begrijpen: dit is écht een lap van een auto.

Behagen van de inzittenden

En in tegenstelling tot de Grandsphere en met name de Skysphere, is de Urbansphere speciaal ontworpen om de inzittenden zoveel mogelijk te behagen.

Het idee achter de Audi Urbansphere is een voertuig geschikt voor zeer dichtbevolkte gebieden. Dat is natuurlijk niet geweldig om te rijden, maar dat kan de Audi-bus dus zelf.

De auto kan Level 4 autonoom rijden. als je die functie aanzet, dan verdwijnen het stuurwiel en de pedalen. Volgens Audi verandert de auto dan in een ‘interactieve belevingswereld’.

Lounge

Het is in elk geval een ruime en comfortabele lounge, zo te zien. Dankzij de wielbasis van 3,40 meter (echt bizar groot) heb je alle ruimte in de auto.

Uiteraard is de auto zo modern mogelijk met snufjes als een OLED-scherm dat uit het plafond komt rollen.Handig om filmpjes te kijken.

Aan de andere kant heeft Audi zijn best gedaan om het zo aangenaam mogelijk te maken aan boord qua materialen. Denk aan wo, hout en diverse synthetische stoffen. Volgens Audi is het allemaal duurzaam.

Niet alleen is er gedacht aan knoppen die prettig aanvoelen. Nee, je kunt functies in de Audi Urbansphere bedienen met gebaren en zelfs oogbewegingen!

Techniek Audi Urbansphere

Dan moeten we uiteraard ook de techniek behandelen. De auto staat op het PPE-platform waar Audi en Porsche gebruik van maken. In dit geval is de auto voorzien van twee elektromotoren.

Eentje op de vooras en eentje op de achteras. Gezamenlijk levert de combinatie 401 pk en koppel van 695 Nm.

Het accupakket zit precies tussen de twee motoren in. Omdat de wielbasis enorm is, is het accupakket dat ook. De capaciteit is namelijk 120 kWh! Volgens de WLTP norm komt de Audi Urbansphere meer dan 750 kilometer ver op een lading.

En als je ‘m eenmaal leeg hebt gereden, dan is het laden zo gebeurd. Het 800 Volt laadsysteem verricht wonderen in de Porsche Taycan en Audi e-tron GT en dus ook in deze concept. Je kunt namelijk maximaal 270 kW laden. Van 5% naar 80% laden is gedaan in slechts 25 minuten. Tuurlijk, benzine tanken gaat sneller en met een diesel heb je een grotere acteiradius, maar de verschillen worden in rap tempo kleiner.

Uiteaard is het een concept car. Er zal niet direct een productiemodel klaar staan. Wel an het zijn dat Audi een dergelijk concept zal willen uitontwikkelen. Kijk er dan ook niet raar van op als je bepaalde eigenchappen qua techniek of design terugziet in toekomstige Audi’s. De Audi Urbansphere maakt zijn debuut op de Beijing motor Show 2022.

