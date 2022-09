We importeren steeds minder auto’s uit het buitenland

We importeren steeds minder auto’s, terwijl de vraag groeit… Hoe zit dat dan?

Laten we het weer eens over een crisis in Nederland gaan hebben. Welke van de 80 crises, vraag je je misschien af? Nou, het gebrek aan tweedehands auto’s deze keer. Want al gaan er niet direct kindertjes dood omdat er te weinig occasions zijn, het is wel degelijk een probleem.

Want als jij een goedkoop tweedehands karretje nodig hebt om van en naar je werk te komen, heb je een probleem. Mocht je er al een kunnen vinden, dan is de kans levensgroot dat die schier onbetaalbaar is geworden. Iets met een hoge vraag en een laag aanbod.

En dat aanbod van tweedehands auto’s in Nederland is de laatste tijd nóg een stuk lager geworden, meldt de site van een Nederlands autotijdschrift.

We importeren steeds minder auto’s

De tweedehandsmarkt bestaat namelijk lang niet alleen uit auto’s die nieuw zijn gekocht in Nederland. Nee joh. Een groot deel ervan komt van over de grens. Bijvoorbeeld uit Duitsland, da’s een geliefde plek om je auto vandaan te importeren. Alleen is dat afgelopen jaar ook flink minder geworden.

Dit jaar zijn 11,8 procent minder auto’s geïmporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. En als je dat een hoog getal vindt, afgelopen maand werd er maar liefst 21% minder aan tweedehands auto’s geïmporteerd. Maar waarom, vraag je je dan af?

Da’s simpel. Ook in het buitenland is het aanbod er gewoon niet.

Ook in het buitenland merken ze natuurlijk dat er een chiptekort is en dat er vanwege de oorlog in Oekraïne een heleboel onderdelen niet kunnen worden geleverd. Daarom droogt ook daar de tweedehandsmarkt op en dus zitten niet alleen zij, maar ook wij met de gebakken peren. Figuurlijk dan, want we zitten niet met échte gebakken peren. Dat zou raar zijn.

Wat importeren we het liefst?

Ondanks dat er weinig aan tweedehands auto’s wordt geïmporteerd, we kunnen natuurlijk wel altijd een lijstje maken van de populairste modellen. De auto’s die we het allerliefste willen en waar relatief gezien de meeste ons land van binnenkomen.

Op 1 staat de door de puristen en andere liefhebbers zo intens gehate SUV, in 1 categorie gegooid met de nog intenser gehate crossover. Meer dan een derde van de ingevoerde occasions is er 1 van dat type.

Ook is duidelijk te zien dat de elektrische occasion aan een opmars bezig is. Bijna 10 procent van alle auto’s die we importeren is er zo een. Vorig jaar was dat nog geen 3%. Plug-in hybrides nemen tenslotte 18% van de import voor hun rekening.

Dan sluiten we af met toch een béétje goed nieuws voor ons petrolheads; de benzinemotor is met 63% van alle import nog altijd het populairst. Ha!

Da’s dan tenminste nog iets.