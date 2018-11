Hier, de prijzen van de nieuwe Audi Q3

Audi blijft momenteel nog zuinig.

Met de introductie van de nieuwe Q3 wist Audi de relatief saaie middenklasser zowaar een fris en sportief uiterlijk te geven. Hoewel de Duitse autofabrikant relatief veel kritiek vangt over zijn nieuwe designtaal, lijken de meeste mensen het erover eens te zijn dat het op de nieuwe Q3 toch goed past. Of de auto ook goed zal gaan verkopen, moet nog maar blijken. Nu Audi de prijzen van de auto heeft bekendgemaakt, kan die beslissing in ieder geval makkelijker worden gemaakt.

De nieuwe Audi Q3 (hier een vergelijking met de oude) die vanaf december bij de Nederlandse dealer staat, kost in Nederland tenminste 44.285 euro. De auto is vanaf vandaag voor dit bedrag te bestellen bij de fabrikant. Voor bijna 45.000 euro krijg je van Audi de 150 pk sterke 35 TFSI mee naar huis. Dit model wordt aangedreven door een 1,5-liter viercilinder en heeft standaard een handgeschakelde zesbak. Optioneel kan men de auto krijgen met een zeventraps S Tronic-automaat. Daarvan zijn de prijzen momenteel nog niet bekend. Hetzelfde geldt overigens voor de eveneens 150 pk sterke 35 TDI. Dit model maakt standaard wel gebruik van de zeventrapsautomaat.

Prijzen van de verschillende optiepakketten durft Audi momenteel al wel te openbaren. De Duitsers delen mee dat de Q3 geleverd kan worden met het Pro Line-, Pro Line S- en Pro Line Plus-pakket. Deze optiepakketten kosten respectievelijk 2.700 euro, 5.200 euro en 5.300 euro.

Audi vermeldt eveneens dat de nieuwe Q3 aanvankelijk ook geleverd kan worden als Edition One. Deze gelimiteerde uitvoering is gemaakt op basis van het S Line-pakket voor de buitenkant en neemt tevens opties van het Pro Line-pakket over. Daarnaast is de wagen o.a. voorzien van leer, kunstleer, sportstoelen en 20″ lichtmetalen velgen. Hoeveel deze uitvoering moet kosten, is vooralsnog onbekend.

De Audi Q3 komt aanvankelijk in twee varianten op de markt, maar aan het begin van 2019 moeten er nog krachtigere versies komen. De 40 TFSI quattro (190 pk), 45 TFSI quattro (231 pk), 35 TDI quattro (150 pk) en de 40 TDI quattro met 190 pk blijven nog even in het vat zitten.

UPDATE: lezer @nickxz92 geeft ons de overige prijzen

– Q3 35 TFSI S-tronic €45.155,00;

– Q3 35 TDI S-tronic €49.675,00;

– Q3 Advanced exterieur 35TFSI €45.635,00;

– Q3 Advanced exterieur 35TFSI S-tronic €46.505,00;

– Q3 Advanced exterieur 35TDI S-tronic €51.025,00;

– Q3 S line exterieur 35TFSI €46.885,00;

– Q3 S line exterieur 35TFSI S-tronic €47.755,00;

– Q3 S line exterieur 35TDI S-tronic €52.275,00.

Edition One Chronosgrau pakket: S line exterieur en Pro line interieur €10.700,00 meerprijs.

