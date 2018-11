Koop de pickup uit Boer zoekt Vrouw en vind de liefde

En niet eerst stiekem connecten met de andere deelnemers.

Nederlands televisie-icoon Yvon Jaspers is afgelopen zomer maar druk bezig geweest. Het nieuwste seizoen van Boer Zoekt Vrouw is tussen mei en september uitgezonden en daarvoor heeft de 45-jarige blondine de nodige kilometers moeten afleggen. Jaspers bezocht de hartstochtelijke deelnemers dit jaar in een kanariegele pickup. De bolide heeft blijkbaar niet voldoende bijgedragen aan het programma, want inmiddels wordt de wagen te koop aangeboden.

Ondanks het feit dat een relatief belangrijke rol in een van de best bekeken programma’s van Nederland het verkoopproces van deze GMC 2500 toch enigszins zou moeten vereenvoudigen, doet de verkoper tamelijk geheimzinnig over de recente geschiedenis van de auto. In plaats van in de titel te schrijven dat het hier om de bedrijfsauto van Yvon Jaspers gaat, vermelden ze enkel in de beschrijving dat “de eerste Nederlandse eigenaresse” van deze pickup er dit jaar ongeveer 5.800 kilometer mee “over prachtige landweggetjes van Noord Brabant tot Noord Holland” heeft gereden.

In de advertentie wordt eveneens gesproken over de manier waarop de auto is gebruikt. Volgens de verkoper heeft de vorige eigenaresse haar hond bijvoorbeeld veelvuldig mee laten rijden, naast haar op de voorste bank. Echter, de advertentie beweert ook dat zowel de carrosserie als het chassis van de auto, dankzij zijn Californische herkomst, “zeer gaaf en solide [zijn] bewaard”. Dit lijkt niet helemaal overeen te komen met de foto’s. Aan de andere kant, dit heeft ook zo zijn charmes. Zoals een van de vele logo’s op de auto al aangeeft: keep on truckin’. Ook als het ding helemaal is doorgeroest, dus.

De pickup, die wordt aangedreven door een schijnbaar goedlopende 5,7-liter V8, staat momenteel te koop voor 18.900 euro.

Met dank aan Meijer voor de tip!