Porsche Boxster 986 (1996-2005) – occasion video & aankoopadvies

Het is geen 911 en de koplampen zijn ook niet mooi. En toch hè, de Boxster heeft zo zijn charmes. Laten we daarom eens kijken hoe je een goed exemplaar kan kopen.

Toen de Boxster twintig jaar geleden op de markt kwam, werd die met gemengde gevoelens ontvangen. Niet alleen de koplampen zorgden daarvoor, maar ook was er kritiek op de slechts 204 pk leverende 2.5 boxermotor. Dat houdt niet over voor een Porsche. Toch is dit het model dat (samen met de 996) Porsche heeft gered van de financiële ondergang. Gedurende de looptijd van het model zijn er veel wijzigingen geweest, met in 2002 een iets uitgebreidere facelift. De motoren kregen er allebei 8 pk bij en er kwam een nieuw interieur en parkassistent en PCM. Faceliftmodellen hebben iets kleinere koplampen, een glazen ruitje in het cabriodak en opgefriste bumpers.

Aanbod op Autotrack

Op AutoTrack staan enkele tientallen van deze generatie Boxster te koop. Prijzen variëren grofweg tussen de 10 en 25 mille. Zorg in ieder geval voor genoeg budget, ook om eventueel onderhoud te kunnen doen.

Aandachtspunten

Algemeen punt van aandacht: dit zijn Porsches van rond de twintig jaar oud. Controleer dus de algemene staat van de auto en houdt er rekening mee dat de prijzen van onderdelen anders liggen dan die van normale auto’s. Leverbaarheid is dan weer geen probleem, want de Boxster 986 is toegetreden tot de Porsche classic familie. Porsche heeft daarvoor 52.000 onderdelen op voorraad voor diverse modellen uit de classic familie.

Aandrijflijn

De Boxster heeft een middenmotor die achter de voorstoelen is geplaatst. Fantastisch voor de gewichtsverdeling, maar het betekent ook dat onderhoud lastiger omdat het blok minder goed bereikbaar is.

Het liefst maak je een proefrit met een koude motor. Bij de koude start kan de motor roken en dit mag deze maar heel kort doen. Dat roken komt door de liggende cilinders. Na stilstand kan olie langs de zuigerveren lekken en in de cilinders komen. Die olie verbrandt bij de start en geeft een kleine blauwe pluim. Langer roken of moeilijk starten duidt op ernstigere problemen.

Controleer het niveau van de koelvloeistof en controleer het koelvloeistofreservoir op een mayonaise-achtige substantie. Het kan duiden op een een lekke koppakking of in sommige gevallen lekke o-ringen van de oliekoeler. Dat is ook een bekend zwak punt van deze motoren.

Enigszins berucht is het IMS of tussenas lager. Het is een zwak punt voor alle Boxsters en 911’s van de generatie 986, 996, 987 en 997 met motor type M96 / M97. Vanaf modeljaar 2009 is het probleem definitief opgelost. Controleer in de documentatie of het IMS lager al eens is vervangen. Als dat niet zo is, budgetteer het vervangen dan in. Bij specialisten vallen de kosten mee, zeker gezien het risico op het compleet slopen van het blok.

Carrosserie en interieur

Bij het openen van de deur moeten de ruiten ongeveer 15 mm te zakken. Als dat niet gebeurt is potentieel het raammechanisme defect.

De cabriokap verdient altijd extra aandacht. We hebben een uitgebreide video over tweedehands cabrio’s, maar hier zijn de belangrijkste punten om te checken:

Sluit het dak goed bij ramen, de voorruit etc.

Sommige daken sluit je met de hand, andere elektrisch en soms is het zelfs een combinatie van die twee. Check altijd of alle mechanismen doen wat ze moeten doen en of de elektrische componenten (indien aanwezig) naar behoren functioneren.

Controleer algehele staat van het dak. Komen de bevestigingspunten goed bij elkaar? Is het stoffen kapje nog waterdicht?

Tot medio 2001 had de cabriokap een plastic achterruit, deze kunnen geel worden of scheuren. Gelukkig zijn ze relatief makkelijk te vervangen. Latere versies hebben een glazen ruit. Voor beide ruiten geldt dat naden en montage gecontroleerd moet worden.

Een belangrijk punt is om de vloer te controleren op nattigheid en kijk vooral naar de ruimtes onder de stoelen. De computer van het alarm zit onder de bestuurdersstoel en die houdt niet van vocht. Het dak zelf kan lekken, maar ook kunnen de kunststof waterafvoerbakken van het cabriodak scheuren. Doe het dak een klein stuk (20 cm) open en bekijk het opberggedeelte van het dak.

Onderstel

Op een Porsche horen banden met een speciale N-codering. Als er (goedkope) banden zonder N-codering zijn gemonteerd, dan kan dat een indicatie zijn dat er op het onderhoud is beknibbeld.

Elektronica

Zoals gewoonlijk controleren jullie natuurlijk alle elektronica.

Storingen in de verlichtingen kunnen worden veroorzaakt door een defecte schakelaar.

Problemen met de centrale deurvergrendeling of het alarm kunnen worden veroorzaakt door een defecte alarmcomputer (zie puntje lekkage) of een defecte handzender.

