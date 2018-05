60.000 Porsches teruggeroepen vanwege gesjoemel

Over de hele wereld kunnen Porsche-rijders een brief verwachten.

De Duitse KBA (Kraftfahrtbundesamt) heeft bepaald dat Porsche een terugroepactie op touw moet gaan zetten. Dat schrijven de Duitse kranten vandaag. Aanleiding is het gesjoemel dat heeft plaatsgevonden met de 3.0 V6 Euro 6 diesels van Audi. Tijdens testen bleek de dieselmotor schoner te opereren in vergelijking met het echte leven.

De verwachting is dat er wereldwijd zo’n 125.000 auto’s rijden met deze motor onder de kap. In het geval van Porsche gaat het om 60.000 auto’s, van de modellen Cayenne en Macan. De huidige Porsches die je nu kunt kopen hebben niet te maken met dit probleem. Van de nieuwe Cayenne is er nog geen dieselvariant te koop en de Macan S diesel werd eerder dit jaar geschrapt van de lijst met beschikbare modellen. Van het totale aantal betreft het in Duitsland 15.000 Macans en 4.000 Cayennes.

Vorige maand deed de Duitse justitie nog een inval bij Porsche inzake sjoemelen met personenauto’s.