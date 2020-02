‘Mercedes blijft in de Formule 1’

Zegt niemand minder dan Toto Wolff.

Zowel rondom Hamilton als rondom Mercedes zijn de geruchten niet van de lucht. Is Lewis in gesprek met Ferrari? Gaat Mercedes de Formule 1 verlaten? Toto Wolff wil een paar van deze geruchten graag de wereld uit helpen.

De teambaas gaat deze maand in onderhandeling met Hamilton, meldt hij tegenover Auto und Motor Sport. De afgelopen maanden hebben de twee nauwelijks contact gehad. Ze hebben elkaar namelijk al vaak genoeg gezien tijdens het drukke F1-seizoen. Toto en Lewis hebben elkaar alleen gesproken tijdens de Kerstbijeenkomst en via Whatsapp. Geruchten over eerdere contractonderhandelingen verwijst de teambaas daarmee naar het rijk der fabelen.

Hoewel Mercedes en Hamilton natuurlijk een winnende combinatie zijn, laat Toto duidelijk merken dat ze niet aan elkaar vast zitten:

Als coureur van zijn niveau heeft Lewis altijd opties. Voor ons geldt hetzelfde. Zolang we een snelle auto bouwen, zullen we ons altijd in de situatie bevinden dat we coureurs kunnen uitzoeken.

Wolff wil Hamilton dus niet kost wat kost vasthouden. Dit had hij eerder al laten merken in diverse uitlatingen. Dit betekent overigens niet dat de twee het niet goed met elkaar kunnen vinden.

Geruchten dat Mercedes het na 2020 gezien houdt in de Formule 1, spreekt Toto ook tegen. Hij zegt dat het team “met zekerheid” ook in 2021 actief blijft. Volgens hem blijft het zinvol voor Mercedes om actief te blijven in de Formule 1.

Via: Auto und Motor Sport