Toto Wolff vindt het prima dat Hamilton flirt met Ferrari

Is het einde van een superteam in zicht?

Waarschijnlijk wordt het een van de meest spannende en verrassende jaren uit de Formule 1. Nee, niet volgend jaar, 2020 is nog eenmaal een jaartje ‘meer van hetzelfde’. De meeste coureurs zijn nog voor een jaartje vastgelegd. Maar in 2021, dan gaat er veel veranderen. Natuurlijk zijn de nieuwe reglementen van groot belang. Ten tweede lopen de meeste contracten af bij de grote teams. Eindelijk kunnen we een echte stoelendans verwachten, terwijl Lewis Hamilton hoogstwaarschijnlijk zijn zevende wereldtitel voor Mercedes gaat binnenslepen.

Maar zeker voor hem gaat het interessant worden. Want wat gaat hij doen na 2020? Er gaan al langer de geruchten dat Hamilton het graag nog een keer zou proberen bij het team van Ferrari. Leclerc is een vreemde eend in de bijt, want Ferrari is vaak een team waar je je carrière eindigt, niet begint. Bij Ferrari stap je binnen als je een ‘gearriveerde’ coureur bent. En met zes (wellicht zeven) wereldtitels zijn er weinig meer gearriveerde coureurs dan Lewis Hamilton.

Andersom schijnt Ferrari ook interesse te hebben in de kunsten van de Britse recordcoureur. Zo konden we al meedelen dat Gazetto Dello Sport heeft bevestigd dat Hamilton en John Elkann elkaar tweemaal ontmoet en gesproken hebben. John Elkann is de grote baas van FCA, het ‘moederbedrijf’ van Ferrari. Maar wat zou Toto Wolff daar eigenlijk van vinden? Hij is de afgelopen jaren de teambaas geweest van Hamilton. Aan Autosport laat hij het volgende weten:

Ik vind dat helemaal OK. Het is een vrije wereld en ik onderken dat iedereen zijn carrièreopties moet openhouden, om vervolgens zelf een goede beslissing te maken. Dat geldt ook voor coureurs. Ik heb er dus totaal geen probleem mee. Een coureur wil nu eenmaal in de snelste auto terechtkomen, terwijl een team zal proberen de snelste coureurs binnen te halen.

Nu heeft Binotto tijdens de personferentie afgelopen vrijdag al laten weten het heel erg tof te vinden als Ferrari Hamilton kan binnenhalen. Een zesvoudig kampioen zonder contract is zeer interessant voor Ferrari.

Dan is het nu de vraag: waarom is Wolff zo relaxed hieronder? De kans is groot dat Toto realistisch genoeg is om te weten dat hij met Hamilton enorme successen heeft behaald. Ondanks dat Toto vluchtig aan het einde meldt dat hij ‘Hamilton aan boord zou willen houden’, lijkt er een einde te komen aan de hegemonie van Mercedes en de samenwerking met Hamilton.

Mercedes moet namelijk ook beslissen of ze daadwerkelijk als team door willen gaan. Na zoveel jaar van dominantie is de kans aannemelijk dat dat een keertje stopt. Dat is nu eenmaal inherent aan de sport. We zagen al dat Mercedes als motorleverancier al drie teams gaat voorzien van aggregaten: Williams, Racing Point en McLaren. Ook is bekend dat Ola Kallenius (de nieuwe CEO van Mercedes) groot fan is van de Formule E, aangezien er meer EV’s verkocht moeten worden bij Daimler. Ook zijn de uitspraken van Wolff geen complete verrassing, al in mei van dit jaar bezigde hij soortgelijke woorden. Ook lijkt Toto Wolff zelf geregeld op Monsterboard te azen naar een nieuwe functie.