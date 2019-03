BMW lanceert een lading nieuwe PHEV’s

Freude Am Sparen.

We zitten op dit moment in een transitieperiode. Elektrische auto’s duiken links en rechts op, maar zijn (nog) niet een volwaardig (en betaalbaar) alternatief. Een tussenoplossing is elektrificatie. Dat is iets waar BMW al eens tijdje mee bezig is. Modellen van de vorige generatie zoals de 3 Serie konden besteld worden met een hybride aandrijflijn. Voor de Salon van Genève trekt BMW in één keer het blik open met een hele lading geëlektrificeerde auto’s.

X3 xDrive30e

De nieuwste aanwinst is een hele belangrijke, namelijk de X3 xDrive30e met plug-in hybride aandrijving. Deze auto zit in de klasse van de immens populaire Mercedes-Benz GLC en daar is ook een PHEV-variant van. In technisch opzicht komen beide auto’s behoorlijk met elkaar overeen. De verbrandingsmotor is een viercilinder benzinemotor met TwinPower turbo-techniek. Deze werkt samen met een elektromotor. Gezamenlijk levert deze combinatie 252 pk, maar als het moet kan de elektromotor tijdelijk een extra vermogen leveren: 41 pk! De X3 PHEV heeft standaard een achttraps transmissie en xDrive vierwielaandrijving. De auto kan in 6,5 seconden naar de 100 km/u accelereren. Een groot pluspunt is de bagageruimte: die is met 450 liter gelijk aan die van de ‘gewone‘ X3.

330e

Met de vorige generatie 330e toonde BMW al aan dat een verstandige hybride niet automatisch slaapverwekkend saai hoeft te zijn. De nieuwe 3 Serie is nog maar net op de markt of BMW kondigt al de 330e aan. De aandrijflijn van deze auto is een doorontwikkeling van de vorige generatie. In technisch opzicht is de aandrijflijn identiek aan die van de X3 (252 pk met overboord), alleen wordt er nu met geen woord gerept over vierwielaandrijving. Wel verwacht BMW dat het mogelijk moet zijn om 60 kilometer puur elektrisch te rijden. Ook geven ze onder voorbehoud een 0-100 km/u tijd van 6 seconden op.

Dat Ius niet het enige nieuws, want BMW heeft meer modellen aangepast. Zo is de 225xe Active Tourer voorzien van een nieuwe accu, waarmee deze variant 47 km op een tank kan halen. Ook de 530e is aangepakt en heeft een nieuwe accu. De elektrische actieradius is nu 57 kilometer. Ook komt er een 530e met xDrive beschikbaar. Verder neemt BMW een lading relatief nieuwe PHEV’s mee. De X5 xDrive45e en BMW 745e zijn onlangs aangekondigd, maar beleven nu hun officiële debuut.