Geweldige vent Bottas haalt zijn AMG One op

De geweldige vent Valtteri Bottas heeft een Mercedes-AMG One.

Nu supercars sneller en sneller worden, is het eigenlijk bijna niet meer relevant wat de snelste auto ter wereld is. Het is in elk geval te snel. De McLaren F1 had destijds 627 pk en daarmee kon de auto 386 km/u halen en de Nürburgring doen in zo’n 7:30. Let wel: op banden uit het jaar kruik en nog met alle stijle heuvels en hobbels (die tegenwoordig bij de Nüburgring eruit zijn gehaald).

Daarom is de Mercedes-AMG One zo tof: er is namelijk een link met de Formule 1. En dan niet dat de neus wel wat lijkt op de straatauto, zoals bij de SLR. Nee, de aandrijflijn is afkomstig van een Formule 1-auto! Er zijn uiteraard wel wat voorbeelden geweest dat er een Formule 1-motor in een straatauto werd gepropt, zoals een Renault Espace F1, maar dat was vooral een enorme stunt, zeker geen productieauto.

Bottas heeft een AMG One

Het had wel eventjes wat voeten in de aarde voordat Mercedes dit concept onder de knie had. Een F1-motor is toch compleet iets anders dan een motor voor een straatauto. Maar na een paar jaar vertraging hebben de eerste journalisten er al mee gereden. Ook worden de eerste exemplaren van de AMG One nu afgeleverd.

Een van de klanten is een oud werknemer van Mercedes, niemand minder dan geweldige vent Valtteri Bottas. De tienvoudig GP-winnaar werkt inmiddels al een tijdje voor het marketingteam van Alfa Romeo Racing, maar dankzij hem kon Lewis Hamilton bijna 5 keer achter elkaar wereldkampioen worden.

Rosberg krijgt er ook eentje

Niet alleen Valtteri Bottas heeft er eentje besteld, ook die andere oud-collega van Lewis Hamilton – Nico Rosberg – plaatste een order. Of Lewis Hamilton er ook eentje krijgt, weten we niet. In principe zou dat wel moeten, maar Hamilton heeft een groot gedeelte van zijn collectie de deur uit gedaan en wil alleen nog maar in elektrische auto’s rijden (behalve tijdens de GP weekenden uiteraard).

Het is een goede zaak dat veel supercars door Formule 1-coureurs worden gekocht. In veel gevallen schijnen deze supers plotseling te spinnen bij volstrekt legale snelheden en laten ze een enorme ravage achter. Denk aan deze Aventador of deze 720S. We wensen Bottas dan ook veel veilige kilometers toe.

Imagecredits: Geweldige Vent Valtteri Bottas via Instagram.