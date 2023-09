Mercedes CLE: rare marketing, mooie auto

Qua positionering is de Mercedes CLE maar een rare nieuwe invalshoek. Qua auto is ‘ie dan weer echt gaaf.

Zoals reeds bekend van voorgaande IAA-artikelen, de beurs was een beetje vreemd dit jaar. In het Messe-gebouw van München kon je alsof het een klassieke beurs is door de hallen struinen. Voor een aantal andere primeurs moest je echter naar de (mooie, het moet gezegd worden) binnenstad van München waar een paar straten en pleinen één grote openlucht-stand zijn geworden. Met andere woorden: hetzelfde effect, maar dan in de open lucht. En publiek toegankelijk voor iedereen en niet enkel met een perskaart, wat qua drukte wel een misser is.

Mercedes store

Mercedes maakte van de nood een deugd. Zij hebben namelijk een winkel aan de Odeonsplatz in München, een soort dealer annex lifestylewinkel. Ook los van de IAA-festiviteiten staat die daar, dus waarom niet twee kneiterdikke primeurs daar binnen zetten. De AMG GT (C192) dus, maar ook een auto die nog zo jong is dat hij ook nu voor het eerst veel publiek trok. De CLE.

Aparte marketing…

De Mercedes CLE is maar een raar ding, qua plaatsing dan. Hij valt een beetje tussen de C- en E Coupé in, omdat van zowel de C-Klasse (W206) en E-Klasse (W214) geen coupé komt ten faveure van deze CLE. Toch ligt de waarheid iets anders. Qua basis is het namelijk een C-Klasse met diens technische kenmerken. Door hem ietsje langer en wulpser te maken zijn de afmetingen dan weer erg E-Klasse. Op de persfoto’s zag je direct wat voor probleem dat leek op te leveren. Alsof iemand een foto van de C-Klasse Coupé had genomen en de beeldverhouding lager en breder gemaakt had.

…mooie auto

Maar zoals de nieuwe Mercedes CLE hier ‘op de IAA stond’ viel het erg mee. Net als bij de AMG GT geven de persfoto’s soms een vertekend beeld. In het vlees, helemaal in het rood, klopt ‘ie wel. Duidelijke C-Klasse genen, E-Klasse grootte en qua lijnenspel een mooie gulden middenweg. Ten opzichte van de uitgaande C-Klasse Coupé valt op dat de ietwat vreemd geproportioneerde achterkant nu perfect wordt gebalanceerd met een lange motorkap, wat de vorige C-Klasse niet geweldig maakte. Hopelijk komt het op de livefoto’s een beetje over, want zoals gezegd moest je door een hoop volk drommen om bij de auto’s te komen.

Binnenkort

De getoonde Mercedes CLE is een CLE 300 4MATIC, een 258 pk sterke viercilinder met vierwielaandrijving. Daaronder zit nog de 204 pk sterke viercilinder en daarboven zit de motor die je eigenlijk wil, de CLE 450 met zescilinder. Wat dit geintje gaat kosten is nog niet bekend. Ook AMG-versies blijven nog even gissen: of er een CLE 63 E-Performance met C63-motor komt weten we ook niet.