Hoe is de Mercedes AMG GT C192 in het echt?

De Mercedes-AMG GT C192 in het echt is een pareltje.

Ondanks dat de auto’s op de IAA 2023 over het algemeen vrij beschaafd, elektrisch en duurzaam zijn, zijn er ook dikke auto’s te vinden. Je moet ze alleen even zoeken met een vergrootglas. Het is bijna alsof we na vliegschaamte ook cilinderschaamte gaan krijgen. Op de stand van Mercedes staat de extreem zuinige EQXX. Verder had het merk een enorm grote rode doos als beursgebouw met daarin één auto, die nieuwe CLA stond daar te schitteren met zijn bolle snoet. Ook elektrisch.

Maar er waren wel degelijk dikke Merrie’s, ze stonden alleen niet op de stand van Mercedes. Niet geheel ontoevallig had Mercedes de deuren geopend van hun winkel in München en daar stonden twee wereldprimeurs hun opwachting te maken.

Naast de CLE (de nieuwe Coupé op basis van de C-Klasse) stond daar de compleet nieuwe generatie van de Mercedes-AMG, de C192.

Vlaggenschip

Er zijn een paar dingen anders bij dit vlaggenschip. Ten eerste is het nu een vierzitter. Het bankje achterin stelt niet veel voor, maar voor korte ritten en kleine kinderen (of kleine kinderen en korte ritjes) heb je nu wel een mogelijkheid.

En voor tassen en dergelijke is het ook superhandig. Een andere verandering is de aandrijving: de AMG GT is nu standaard uitgerust met 4Matic vierwielaandrijving. Het is logisch dat Mercedes-AMG dit doet, want het het vergroot de Alltagstauglichkeit van de AMG GT, inderdaad, net als bij een Porsche 911.

De AMG GT is een bijzonder fraaie auto geworden overigens. In het echt zie je dat de verhouding en proporties welhaast perfect zijn gekozen. Misschien nog wel beter dan bij zijn voorganger, die ook erg fraai was. Ook heeft de AMG GT veel meer grandeur en présence dan een Porsche 992.

We zijn ook benieuwd hoe een minder opgetuigde AMG GT eruit ziet. Deze auto had alle mogelijke opties (logisch, Mercedes wil ‘m showen), maar dit zou weleens zo’n auto zijn die mooier wordt naarmate je de spoilers, vleugeltjes en carbon frutsels je vervangt.

Interieur Mercedes AMG GT C192

De kleur verdient wel een speciale vermelding, want in het echt komt het veel minder mat over dan op de foto’s. Dan het interieur. Daar mochten we geen foto van maken, gek genoeg. Gelukkig vertelden ze dat nét nadat we de foto al gemaakt hadden. Entschuldigung!

Mercedes heeft op dit moment de interieurs bij veel modellen heel erg goed op orde. Misschien zelfs de beste in hun klasse. De AMG GT stelt dan ook zeker niet teleur. Waar de Porsche 992 een goedkoper en plastiekeriger interieur heeft meegekregen dan zijn voorganger, hebben ze hier een flinke stap gemaakt. Soepel leder, zachte plastics (voor zover je ze kunt vinden) en mooie metalen.

De enige dissonant: dat scherm. Dat is wel heel erg aanwezig (net als in de SL overigens). Nu is het MBUX-systeem nog heel erg modern, maar over 15-20 jaar heb je alsnog een heel fraaie auto met een relikwie in het midden. Dus: mocht je op de IAA 2023 rondlopen, check dan ook even de Mercedes winkel.

Uiteraard wil je even de specificaties weten: de GT63 heeft een 4.0 V8 met 585 pk en 800 Nm. 0-100 km/u is in 3,2 tellen al gebeurd en de top bedraagt 315 km/u. Er is ook een iets mindere pittige versie, de AMG GT 53. Deze heeft dezelfde M177-V8, maar dan met 476 pk en 700 Nm. Die gaan in 3,9 seconden naar de 100 km/u en haalt 295 km/u.