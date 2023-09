Partij voor de Dieren: minder auto’s en vooral minder SUV’s

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt moet het anders qua autogebruik, specifiek SUV’s ontvangen klappen.

Wie nog denkt dat de Partij voor de Dieren zich enkel inzet tegen legbatterijen en illegaal pluimvee heeft het mis. Tegenwoordig richt de partij zich even goed op alle onderwerpen die Nederland heeft te bieden. Daaronder valt dus ook het autogebruik in Nederland.

PvdD: auto’s moet anders

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt moeten er een paar dingen anders. Over het algemeen gesproken: autogebruik moet teruggedrongen worden. Er moeten initiatieven komen om deelmobiliteit en OV te stimuleren om zo autogebruik terug te dringen. De PvdD heeft een hele checklist aan auto-ideeën die we even doornemen.

Zuinigere auto’s, minder SUV’s

De PvdD is expliciet NIET voor het direct iedereen in de elektrische auto krijgen. In plaats daarvan moet er vooral gekeken worden naar de grootte en uitstoot van een auto. Daarmee wordt vooral gewezen naar SUV’s. PvdD vindt ze nogal onnodig groot, dus kap ermee. Of in ieder geval, belast ze kapot.

Rekeningrijden en belastingen

Betalen naar gebruik, daar is de Partij voor de Dieren voor. En dan gewoon in de vorm zoals het nu op de planning staat: des te meer kilometers er worden gemaakt, des te meer je betaalt. De registratie hiervan wordt niet concreet, behalve dat er gekeken moet worden naar een ‘privacytechnisch veilige oplossing’. Gras is immers ook groen. Qua belastingstimulansen gaan er geen voordeeltjes voor elektrische auto’s komen, zoals gezegd heeft dat geen prioriteit voor de PvdD. Wel wordt OV en deelautogebruik gestimuleerd met voordelige prijzen om er gebruik van te kunnen maken. Belastingvoordelen op auto’s worden afgebouwd, wat dat ook mag betekenen. Nu ook de EV’s langzaamaan weer in de belastingen komen is er weinig voordeel te halen.

Snelheidslimiet

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, moet elke auto het voorbeeld van Volvo volgen en beperkt zijn op 180 km/u. “Harder heb je niet nodig”. Helemaal omdat volgens PvdD 130 rijden tot het verleden moet gaan behoren en overal 100 km/u, dag en nacht, wordt de norm. Volgens de partij levert een gemiddelde trajectcontrole 30 procent minder hardrijders op, dus daar komen er meer van. Binnensteden krijgen meer autovrije zones en binnen de bebouwde kom mag je nog maar 30 km/u.

Wegen niet verbreden

Ook wil de PvdD niet bestaande wegen gaan verbreden. Volgens de partij lost het fileprobleem dan niet op en wordt autogebruik dan juist aantrekkelijker. Geplande verbeteringen zoals het verbreden van de A27 bij Amelisweerd en de verlenging van de A15 door de Rijnstrangen worden dan ook geschrapt. Wat te doen als het dan drukker wordt op de weg? Vaker de trein of de deelauto nemen, wat zoals gezegd beter gaat worden als het aan de partij ligt.

Kortom: als het aan de Partij voor de Dieren ligt rijden we minder SUV’s, meer zuinige auto’s, niet perse in EV’s en meer deelauto’s.

Lees ook wat andere partijen te zeggen hebben:

Image-credit: een Mercedes-AMG G63 gespot door @justawheelchairguy op Autoblog Spots.