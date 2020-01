Mercedes: “Duitse drie te afhankelijk van Oosterse accu’s”

Danger danger. Low Voltage.





Gisteren stipten we al aan dat de trotse Duitse autofabrikanten er nog niet in slagen enorme hoeveelheden EV’s de fabriek uit te jassen. De bottleneck lijkt de hoeveelheid accu’s te zijn die de Duitsers van hun voornamelijk Chinese en Koreaanse toeleveranciers krijgen. Daardoor ligt de productielijn soms ongewild stil.

Hoewel de ‘problemen’ veelal tegengesproken worden, is deze ontwikkeling natuurlijk niet onopgemerkt gebleven in de hogere regionen van de Duitse concerns. Hoge Mercedes-pief Michael Brecht luidt in Manager Magazin alvast voorzichtig de noodklok over de prangende kwestie:

De Duitse autofabrikanten maken zichzelf gevaarlijk afhankelijk van accuproducenten uit Azië. Bedrijven als CATL en LG Chem hebben handig een machtig oligopolie voor zichzelf geregeld. Ze kunnen zo het aanbod en de prijzen van accu’s sturen. Het zal zeker krapte en prijsverhogingen geven.

Brecht is ook kritisch op het officiële standpunt van zijn broodheer, die aan heeft gegeven geen problemen te verwachten met het betrekken van accu’s:

Dat kan je bijna wel naïef noemen. De accufabrikanten hebben momenteel niet eens de capaciteit om aan hun contracten te voldoen.

Volgens Michael moet ‘Europa’ dan ook zorgen dat het minder afhankelijk wordt van de Aziatische accu’s. Deels door bij de bedrijven zelf meer know-how te vergaren over accuprodictie, maar ook middels politieke inmeninging van de EU. Deze bureaucratische moloch zou er voor moeten zorgen dat Europese bedrijven de controle houden over de accu’s die ze nodig hebben. Meer accufabrieken binnen de Europese grenzen zouden ook puik zijn. Ook al omdat er bij elke fabriek zo’n 2.000 mensen kunnen werken.

Waarvan akte.