Peperdure Audi RS Q8 rijdt Reeuwijkse plomp in

Alweer een onderwerp over de Lamborghini Urus? Inderdaad, nadat we het net al hadden over de Urus van Joel Beukers, moeten we nu even praten over de Lamborghini Urus van Audi. Er is namelijk een van die units de frisse plomp ingereden in het vochtige Reeuwijk. Deze plek, die inmiddels gefuseerd is met Bodegraven, heeft als belangrijkste plek ‘Reeuwijk-Brug’. Die stek ligt dan weer aan de ‘Reeuwijkse plassen’. Dus dan weet je het wel: natte voelen halen is hier makkelijker dan anabolen-grappen maken over Joel Beukers.

We weten verder helemaal niks over de omstandigheden waarop de Audi het water ingeglibberd is. De voor de hand liggende reden is natuurlijk een beetje gladheid in combinatie met wat onderstuur. We weten gelukkig wel dat de bestuurder van de Audi ongedeerd is gebleven bij het incident. Hij wist via het open dakje van de RS Q8 (rijtest) te ontsnappen aan zijn benarde situatie. Zo zie je maar weer: beknibbelen op opties kan je nog lelijk opbreken.

Nu we het toch hebben over opties: nieuw kostte de RS-blepper maar liefst 248.901 Ekkermannen. We vermoeden echter dat het luie gedobber in het water de waarde van de auto geen goed heeft gedaan. Heb jij trek in een natte RS Q8 voor weinig?

Image-Credit: Rens den Oude via MediaTV.nl