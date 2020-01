“Dankzij Max Verstappen stuitert heel Nederland”

Max is zijn gewicht in marketinggoud waard.





Sponsors en de F1 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Althans dat is nu het geval. Het is bijna niet meer voorstelbaar, maar tot en met het seizoen van 1967 waren sponsors in de F1 verboten. In 1968 keerde het tij, omdat Shell, BP en Firestone besloten niet langer gratis producten te leveren aan de sport. Men moest zodoende op zoek naar een bron van inkomsten om het hele racegebeuren te bekostigen.

Niet toevallig was de gewiekste Colin Chapman de eerste die beet had: hij maakte een deal met Imperial Tobacco. Voor 85.000 Pond per jaar verruilden de Lotussen hun kenmerkende groen-gele kleuren voor liveries die leken op de pakjes sigaretten van de doodsstokjesverkoper, te beginnen met het goud-rood van Gold Leaf bij de Grand Prix van Monaco in 1968.

Die 85.000 Pond was toentertijd natuurlijk al een enorm bedrag. Maar tegenwoordig strijken de teams samen jaarlijks ruim een miljard Pond op aan sponsorgeld. Best veel geld om af en toe een paar seconden door het beeld te flitsen met 300 kilometer per uur. Maar levert het dan ook echt wat op, die F1 bemoeienis?

Volgens Helmut Marko wel. Althans wel als je Max Verstappen binnen de gelederen hebt. Der Helmut geeft bij Motorsport aan dat de verkoop van blikjes Red Bull in Nederland sinds Max Verstappen voor het team rijdt ‘significant’ is toegenomen. En dat terwijl het marktaandeel van Red Bull in Nederland voorheen al fors was. Marko zegt wel dat hij denkt dat de stijging ook deels te danken is aan de inzet van ‘een persoonlijke sponsor van Max’, waarmee hij natuurlijk Jumbo-jefe Frits van Eerd bedoelt.

Het ‘Max-effect’ is voor Marko overigens niet helemaal nieuw. Iets soortgelijks heeft de energieblikkenfabrikant naar eigen zeggen eerder al meegemaakt toen Vettel doorbrak bij de renstal. Dat was in crisisjaar 2009. Terwijl de verkoop vrijwel overal daalde, zag men toen in Vettels thuisland Duitsland een stijging van de verkopen.

Dus ja, marketing in de F1, het werkt dus. Hoewel, nu Max echt ontiegelijk veel pegels gaat verdienen, moeten er wel héél veel extra blikjes verkocht worden om die uitgave een beetje te compenseren. Of het vervolgens goed nieuws is voor Nederland dat er nog meer mensen vleugels krijgen is nog maar de vraag. We hebben tegenwoordig al zoveel verwarde mannen rondlopen…