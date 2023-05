Mercedes E-Klasse L is de ideale (je mag het niet zeggen)

De Mercedes E-Klasse L biedt alles wat je nodig hebt. Waarom nog een S-Klasse kopen?

Het wordt gewoon tijd dat autofabrikanten het licht zien en ons extra lange auto’s gaan geven. We worden met zijn allen langer, dus een beetje beenruimte is nooit weg.

Zoals jullie wellicht weten is het in China vrij normaal om je te laten rijden. Ook al heb je een midden-managementpositie met en Jaguar XE, dan nog rijd je wel de lange versie daarvan en zit je op de achterbank. Het is natuurlijk ironisch, daar Chinese mensen vaak (we gaan niet zeggen dat ze op elkaar lijken) wat kleiner van stuk zijn.

Dit in tegenstelling tot de wat forsere Noord-Europeaan. En wat doen wij? We karren rond in kleine autootjes.

Mercedes E-Klasse L

De reden dat wij dit niet in Europa (of de VS) op deze wijze hebben, is omdat wij geacht worden een volledige upgrade te maken. Te weinig ruimte voor je in een C-Klasse? Koop E-Klasse. Is een E-Klasse te krap voor de benen? Koop een S-Klasse. Maar wij willen gewoon deze, de nieuwe Mercedes E-Klasse L.

De auto komt absoluut niet als een verrassing, maar is wel fonkelnieuw. Sterker nog, het is dermate heet nieuws dat Mercedes het zelf nog niet heeft uitgebracht. Voordat auto’s in China op de weg mogen, worden ze aangemeld bij de Chinese versie van het RDW. Dan worden ze uit diverse hoeken gefotografeerd en is er een overzicht met alle varianten qua grille, chroomstripjes en uitvoeringen. Handig!

Toch wel iets anders

Het is uiteraard gewoon de E-Klasse zoals deze vorige maand is onthuld, maar dan wat langer. Althans, dat lijkt zo. Er zijn namelijk wel een paar wezenlijke verschillen tussen de W214 (de korte versie) en deze V124 (de lange variant). Een groot verschil is de C-stijl, die is bij de korte versie boven het achterwiel.

Bij de lange versie is er een extra c-zijruitje in de stijl, iets waar @jaapiyo bijna net zo allergisch voor is als frontoverhang. Ook zijn de pilaren wat dikker aangzet, waar de C-stijl bij de lange versie in feite een D-stijl is. Daarnaast is er dikker aangezet chroom (chic!) en een extra chromen versieltje op de laatste stijl.

De officiële onthulling van de extra handige E-Klasse is binnen enkele maanden, aldus Carscoops. Een joint venture tussen Mercedes en BAIC Bejing Benz genaamd – gaat de auto bouwen.

Helaas zijn er geen exportplannen. Hoe cool zou het zijn als je in Nederland gewoon een E200Ld kon bestellen. Dan ben je ineens het mannetje (m/v) op de taxistandplaats. En we wilden die ‘grap’ niet maken.

Meer lezen? Deze 15 E-Klasse concurrenten faalden helaas!