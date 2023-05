Prijs Boxster Spyder RS bekend: niet mals (uiteraard)

De prijs van de Boxster Spyder RS is best hoog. De prijzen van de opties zijn om van te janken.

Gisteren is de Porsche 718 Boxster Spyder RS onthuld. Het is heel grappig om te zien hoe we daar toch helemaal blij van worden. Goh, Porsche combineert de motor van een 911 GT3 met de hardware van een Cayman 718 GT4 RS, maar dan zonder dak en wij worden helemaal lijp. Het mag geen verrassing zijn dat Porsche dit kan bouwen. Het bijzondere is vooral dat ze het namelijk daadwerkelijk doen.

Geniet er maar van, want dit is de laatste Boxster met een onderscheidende motor. Hierna wordt het elektrisch zoemen en ondanks dat we we heel erg benieuwd zijn hoe Porsche daar een fijn rijdende auto van gaat maken, gaat de Boxster eruit op zijn hoogtepunt.

We weten al het een en ander over de auto, maar de prijzen waren nog niet bekend. Dat zijn ze nu wel, Autoblog kan je exclusief de prijzen mede delen. Niet omdat ze zijn aangeleverd in een handige autodatabase, maar om dat we onze vrij tijd graag doorbrengen in de Porsche-configurator.

Prijs Boxster Spyder RS

Om maar met de deur in huis te vallen, de 718 Boxster Spyder RS kost 253.300 euro. Uiteraard is dat slechts het begin. Er zijn vier standaardkleuren. Reguliere metallic kleuren zijn niet mogelijk, je gaat meteen naar de speciale kleuren (die 3.394 euro kosten). PTS is sinds de laatste update niet meer mogelijk bij de 718-modellen.

Wel sneu, Gentiaan-blauw is ‘ineens’ een speciale kleur en kost het dubbele dan bij en normale Porsche. Schandalig is ook dat het Weissach-pakket extra geld kost. Porsche: dit is een RS, daar moet dat pakket gewoon standaard zijn. Noem het anders geen RS.

Het Weissach-pakket kost 12.635 euro, maar je moet dan wel een extra opties erbij nemen, zoals een leder-Race-Tex interieur (1.854 euro). De gesmede Magnesium wielen van BBS zijn niet onderdeel van het pakket en kosten nog eens 15.708 euro.

Echter, als je die velgen wil hebben moet je wel weer het Weissach-pakket aanvinken. Uiteraard is het niet mogelijk om alle opties aan te vinken, je moet namelijk soms keuzes maken. Items als cruise control, vloermatten en een lederen dekselkast voor de zekeringen zijn optioneel. Stoelverwarming is NIET mogelijk, tenzij je de normale sportstoelen besteld. Dan is het een optie!

315.000 euro is geen probleem

De prijs van de Boxster Spyder RS stijgt heel erg hard als je die vakjes gaat aankruisen. Wij kamen al snel uit op een prijs van 315.000 euro met deze maffe creatie. Maar eigenlijk passen opties niet bij een auto van dit kaliber.

Bij Jonnie Boer krijg je ook niet een bakje frietjes en een flesje Maggi. Zoals ‘ie standaard uit de fabriek komt rollen, is ‘ie eigenlijk al perfect:

De Porsche 718 Boxster Spyder RS is voorzien van een 4.0 zescilinder boxermotor uit de 911 GT3. Voor het geld is het geen bovengemiddeld snelle auto. Van 0-100 km/u sprinten duurt namelijk 3,4 tellen en naar 200 km/u sprinten kost 10,9 seconden. Maximaal haal je 308 km/u. Een beetje Tesla Plaid doet dat voor de helft van het geld, maar dan mis je het punt van de auto: maximale sensaties met het dak open.

Hoe zit het met de concurrentie?

Dan nog even de concurrentie. Die is er dus niet echt eigenlijk. Wel is het zo dat als je al die opties aanvinkt (die je totaal niet nodig hebt), de Spyder RS concurreert met wel heel serieuze auto’s:

